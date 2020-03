© Copyright : DR

Confrontée à une chute brutale de son activité, Royal Air Maroc craint pour sa survie et demande à ses salariés de l’aider à traverser la crise provoquée par l’épidémie de coronavirus.

20 avions cloués au sol sur un total de 58 appareils, un trafic en chute de 30% depuis le 1er mars et jusqu’au 31 mai, etc. Royal Air Maroc traverse une crise sans précédent. Sachant que ces chiffres mesurant l’impact du coronavirus sur l’activité de l’entreprise ont été arrêtés bien avant la suspension des vols reliant le Maroc à la France et à l’Espagne.

L’entreprise, qui demande aujourd’hui l’aide de l’Etat, cherche à limiter au maximum ses dépenses. Elle vient de lancer un appel à ses salariés, les invitant à prendre un congé sans solde, à travailler à temps partiel et à liquider le reliquat de leur congé.

Voici le détail des mesures d’austérité proposées au personnel de la compagnie. Celles-ci ont fait l’objet d’une note de service dont Le360 détient une copie.



Le congé sans solde

Le congé sans solde est accordé pour une période de 1 à 6 mois, et qui pourra être prolongé après accord de la hiérarchie.

Cette mesure est accompagnée de certains avantages, notamment le maintien du bénéfice des billets à tarif réduit, le maintien des cotisations patronales aux caisses CIMR, CNSS et mutuelle, ainsi que les cotisations salariales qui pourront être versées sous forme d’avance, si le bénéficiaire en exprime le souhait, et remboursables au terme du congé sans solde par les intéressés.

Travail à temps partiel (TTP)

La RAM propose au personnel le travail à temps partiel (8H-12h15; 12H45-17H), accordé pour une période de 3 mois renouvelable.



La rémunération du personnel ayant opté pour le travail à temps partiel sera proratisée en fonction du temps travaillé et dans les limites des dispositions légales applicables. Le personnel conservera l’ensemble des avantages sociaux accordés au personnel de la compagnie.

Enfin, la RAM invite l’ensemble du personnel à liquider son reliquat de congé avant le 30 juin 2020. Un planning par direction devra être établi et transmis avant le 1er avril. Passé ce délai, les périodes de congé seront programmées par la compagnie.