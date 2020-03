© Copyright : Fadel Senna-AFP

D’après nos investigations, Royal Air Maroc a décidé de clouer au sol quelques 20 avions, sur un total de 58 appareils que compte sa flotte. Le coronavirus est passé par là... Explications.

Le temps sont durs pour RAM, à cause de la menace galopante du coronavirus Covid-19. Tenue de suspendre ses liaions pour certaines lignes stratégiques, comme l’Italie et la Chine, et face aux facteurs combinés de hausse du risque de contamination du virus et de la baisse de la demande, la compagnie a décidé de mettre en place un plan d’austérité. D’après nos investigations, pas moins de 20 appareils de la compagnie nationale, sur un total de 58 appareils qui constituent la flotte de RAM, seront cloués au sol. Et ce, à effet immédiat.

RAM a également décidé de réduire la fréquence de ses vols de l'ordre de 35%, sur les mois de mars et d’avril. Une situation qui se traduit par une baisse de près de 40% de l’activité de la compagnie aérienne. Il s'agit là d'un coup dur, que la compagnie entend amortir en mettant fin à toutes ses dépenses inutiles, et en reportant tous ses achats peu, ou pas nécessaires. La compagnie a également exigé de l’ensemble de son personnel et de ses cadres de liquider tous leurs jours de congés restant.

Egalement à l’étude, une réduction obligatoire du temps de travail, telle que le stipule la loi. Chacune des entités de la compagnie a également été invitée à identifier et à mettre en œuvre des mesures pour optimiser les différents coûts de fonctionnement.

Mais ces mesures d'austérité, pour drastiques qu'elles soient, ne suffiront certainement pas à éponger les pertes. Le tout est de savoir si l’Etat, qui détient 98% des parts de RAM, entend venir au secours de la compagnie. Ailleurs, c’est le cas. Le président français Emmanuel Macron et plusieurs chefs d’Etats ont promis d’aider les compagnies aériennes nationale de leur pays.

Au niveau mondial, l’IATA (Agence internationale de l'aviation civile) a annoncé, pour l'ensemble du secteur du transport aérien, jusqu’à 113 milliards de dollars de pertes, soit plus de 20% du chiffre d’affaires.