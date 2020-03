© Copyright : DR

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a indiqué hier, lundi 2 mars, son intention de réduire son programme de vols courts, principalement depuis et à destination de l’Italie, à raison d'un quart de ses vols «pour trois semaines, du 17 mars au 8 avril, en réponse à l’épidémie de Covid-19».

Cette décision a été prise suite à «une chute importante des réservations pour cette période», observée la semaine dernière, et «à cause d’un bond des passagers ne se présentant pas à l’embarquement, en particulier depuis et à destination de l’Italie», explique le transporteur.

A l’heure où nous mettons en ligne, Ryanair n’a encore pas précisé les destinations qui seront touchées par cette mesure. Les vols desservant le Maroc ne seront pas épargnés, confie un responsable de Ryanair, sans préciser les vols concernés.



La compagnie irlandaise est le principal transporteur aérien entre le Maroc et l’Italie.

Voici les destinations desservies par cette compagnie depuis les aéroports du Maroc.

Depuis Agadir (Milan-Bergame)

Depuis Rabat (Rome)

Depuis Fès (Milan-Bergame, Pise, Turin et Venise)

Depuis Tanger (Milan-Bergame)

Depuis Marrakech (Catania Milan-Bergame, Naples, Pise, Rome et Venise).