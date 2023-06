Coopération: comment le Maroc est perçu par la Grande-Bretagne

«Les relations maroco-britanniques ont connu un essor sans précédent, depuis que nos deux pays ont signé l’accord d’association en 2019 après le Brexit». Le constat est de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Simon Martin dans un entretien accordé au quotidien L’Opinion.

«La coopération bilatérale est, depuis lors et jusqu’à présent, en constante dynamique comme en témoigne la croissance fulgurante du commerce qui a foisonné», souligne le diplomate.

Les échanges ont, en effet, augmenté de près de 50% entre 2019 et 2022 et les exportations marocaines ont presque triplé depuis l’entrée en vigueur de cet accord et «les gouvernements des deux pays consentent à porter cette coopération à un niveau multidimensionnel», lit-on.

L’ambassadeur a, dans ce sens, souligné que depuis son départ de l’Union Européenne, le Royaume-Uni lorgne le marché marocain, qu’il considère comme un des marchés prometteurs en Afrique, affirmant que les retombées de l’accord d’association signé entre les deux pays en 2019 se font dores et déjà sentir. «Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni sont passés de 15,3 milliards de dirhams en 2019 à 22,9 milliards en 2022», a-t-il soutenu.

L’un des objectifs que les deux Royaumes se sont fixés lors du dernier Conseil d’Association maroco-britannique est de capitaliser sur cet essor commercial pour renforcer leur coopération, a expliqué Martin, rappelant que le commerce bilatéral total s’élève à 2,7 milliards de livres sterling. Au moment où la coopération économique est au plus haut, ce rapprochement entre les deux pays se répercute positivement sur les échanges touristiques, a indiqué l’ambassadeur, soulignant les efforts pour faciliter les procédures de visas pour les Marocains.

«Pour ce faire, le Consulat britannique au Maroc a facilité la procédure de visas aux Marocains, en la numérisant complètement par un mode de paiement 100% digital», a-t-il fait observer. Pour leur part, les Britanniques sont de plus en plus nombreux à vouloir visiter le Maroc, qui en reçoit près de 600.000 par an.