La nomination de Youssef Ahouzi à la tête de PORTNET S.A. a été actée lors de la réunion du conseil d’administration de la société en charge de la gestion du guichet unique des procédures du commerce extérieur. Il remplace ainsi Jalal Benhayoun, nommé directeur du CRI de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima.

Le nouveau directeur général de PORTNET S.A., Youssef Ahouzi, qui a assuré l’intérim depuis le départ de Jalal Benhayoun en février dernier, avait rejoint l'entreprise dès 2015 en tant que directeur des systèmes d’information.

Il a, à ce titre, dirigé en étroite collaboration avec les différents acteurs des secteurs public et privé, la mise en place et l’implémentation de plusieurs projets stratégiques permettant l’accélération de la digitalisation et la simplification des procédures portuaires et du commerce extérieur via le guichet unique PortNet.

Youssef Ahouzi dispose également d’une solide expertise dans le domaine des systèmes bancaires, en tant que responsable d’équipe, chargé de la gestion du portefeuille de projets Retail et Corporate, au sein du groupe français BNP Paribas, pendant plus de 7 ans, indique PORTNET dans un communiqué.



Youssef Ahouzi est engagé dans plusieurs programmes technologiques. Il est vice-président de l’Alliance africaine pour le commerce électronique et contribue à plusieurs projets et programmes internationaux en tant qu’expert en e-gov et en transformation digitale ainsi que dans la mise en place de guichets uniques et systèmes communautaires.



En octobre dernier, poursuit la même source, il a été nommé leader des technologies de transformation par le Global CIO Forum Committee.

En plus d’être diplômé de l'Ecole Mohammedia d’ingénieurs en tant qu’ingénieur d’Etat, Youssef Ahouzi est titulaire d’un executive MBA de l’Ecole des Ponts Business School.