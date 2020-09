© Copyright : DR

Les exportations, notamment celles des métiers mondiaux du Maroc, peinent à se redresser. A fin juillet 2020, les expéditions des secteurs automobile et aéronautique enregistrent des baisses respectives de 28,7% et 21,2%. Les «recettes voyages» sont en chute libre.

On aurait pu s’attendre à un léger mieux pour les indicateurs du commerce extérieur après la levée progressive du confinement à partir du mois de juin. Ce n’est malheureusement pas le cas. A en croire les toutes dernières statistiques publiées par l’Office des changes, au titre des sept premiers mois de 2020, tant les importations que les exportations de marchandises enregistrent, en glissement annuel (comparaison entre janvier-juillet 2020 et janvier-juillet 2019), des baisses respectives de 17,5% et de 17%.

En glissement trimestriel (comparaison entre les trois derniers mois et les trois mois précédents), cette baisse est de 14% pour les importations et de 1,5% pour les exportations.

Ainsi, le déficit commercial enregistre un allégement de 18,2% à près de 100 milliards de dirhams. Le taux de couverture s’établit, quant à lui, à 58,3%, enregistrant une amélioration de 0,4 point.

La baisse des importations de biens s’explique par le recul des importations de la quasi-totalité des groupes de produits, dont les produits finis de consommation (-24%), les produits énergétiques (-31%), et les biens d’équipement (-18%). En revanche, les achats de produits alimentaires augmentent de 23%, tirés par les importations de blé (+44%) en lien avec la mauvaise récolte céréalière de cette année.

Côté exportations, les métiers mondiaux du Maroc sont toujours dans le rouge. Les expéditions du secteur automobile totalisent 32,75 milliards de dirhams, en recul de 28,7%, ce qui représente un écart de plus de 13 milliards de dirhams. La part de ce secteur dans le total des exportations s’élève désormais à 23,4% au lieu de 27,2% un an auparavant.

Pour l’industrie aéronautique, qui pâtit de la baisse drastique des commandes des grands donneurs d’ordre mondiaux, les exportations à fin juillet 2017 se chiffrent à 7,63 milliards de dirhams, en baisse de 21,2%.

Suivant la même tendance, les ventes à l’étranger du secteur de textile et cuir ont diminué de 29,5% à 15,9 milliards de dirhams.

En parallèle, les exportations du secteur agriculture et agroalimentaire accusent une baisse de 4,7% à fin juillet 2020, pour s’établir à 36,5 milliards de dirhams. Cette évolution provient essentiellement du recul des ventes de l’industrie alimentaire de 6,4%. En revanche, la part de ce secteur dans le total des exportations gagne 3,4 points passant de 22,7% à fin juillet 2019 à 26,1% à fin juillet 2020, dépassant ainsi la part du secteur automobile.

A noter que pour les phosphates et dérivés, les exportations sont en baisse de 4,2%, à 28,8 milliards de dirhams, principalement à cause de la baisse des prix mondiaux du phosphate.

La situation n’est pas bien meilleure pour les flux de devises. Les «recettes voyages», principale composante des exportations de services, atteignent 23,184 milliards de dirhams à fin juillet 2020. Les envois de fonds effectués par les Marocains résidents à l’étranger (MRE) enregistrent une baisse de 3,2% à 36,14 milliards de dirhams, tandis que les flux nets des investissements directs étrangers (IDE) se rétractent de 21,5% sur la même période, se limitant à 9 milliards de dirhams.