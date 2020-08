© Copyright : DR

Kiosque360. Le premier semestre a connu une baisse importante au niveau des exportations sur les 6 premiers mois de l'année. Voici le détail sur les secteurs impactés.

L'activité à l'export a enregistré un coup dur au titre des six premiers mois de l'année, rapporte Aujourd'hui Le Maroc dans sa livraison en kiosque ce vendredi. Le quotidien fait en effet remarquer que les ventes du Maroc sur le marché international se sont contractées de 27,23 milliards de DH à fin juin, soit une baisse de 18,3% par rapport à la même période de l'année précédente.

Globalement, on note que les exportations se sont en effet chiffrées à 121,30 milliards de DH à fin juin contre 148,53 milliards de DH une année plus tôt. On apprend que cette baisse s'explique par la diminution des expéditions de la quasi-totalité des secteurs, l'automobile étant en tête des secteurs ayant été les plus impactés. Soulignons que le chiffre d'affaires de ce secteur à l'export s’est contracté de 13,8 milliards de DH pour atteindre les 28,34 milliards de DH à fin juin.

Selon l'Office des changes, l'évolution des exportations du secteur automobile au titre du premier semestre de l'année 2020 s'explique principalement par le recul de 40% des ventes de la construction (-7,42 milliards de dirhams), de 38,8% de celles du câblage (-6,50 milliards de dirhams) et de 26% de celles de l'intérieur véhicules et sièges (-1,05 milliard de dirhams).

C'est le textile qui arrive en deuxième position avec des ventes qui se sont dépréciées de 34,9% générant à fin juin 12,33 milliards de DH, soit près de 7 milliards de DH de perdu comparé à la même période de l'année précédente. Aujourd'hui Le Maroc indique que les exportations du secteur textile et cuir sur les six premiers mois de l'année 2020 ont été affectées principalement par le recul des ventes des vêtements confectionnés (-4,83 milliards de dirhams) et des articles de bonneterie (-1,41 milliard de dirhams).

De son côté, le secteur de l'aéronautique a vu ses expéditions fléchir de 18,1% perdant 1,53 milliard de dirhams de leur valeur au premier semestre de l'année, apprend-on également. De même, les ventes à l'export de l'agriculture et agroalimentaire se sont contractées de 4,3% passant en une année de 34,64 milliards de dirhams à 33,14 milliards de dirhams à fin juin, note Aujourd'hui Le Maroc, ajoutant que cette situation s'explique essentiellement par le recul des ventes de l'industrie alimentaire de 6,4% ou -1,09 milliard de DH.

Les exportations de phosphates et dérivés ont baissé de 2% sur ladite période revenant à 24,99 milliards de DH au titre des six premiers mois de l'année. Le quotidien note aussi que la balance commerciale a connu au premier semestre un allègement de son déficit. Il est à préciser que l'atténuation est de 16,2% soit un allègement de 16,57 milliards de dirhams et le taux de couverture (le rapport entre les exportations et les importations) s'est légèrement contracté.