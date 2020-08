© Copyright : DR

La situation des échanges extérieurs à fin juin 2020 fait état d’un allégement du déficit commercial de 16,2% pour se situer à 85,6 milliards de dirhams, relève la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa dernière note de conjoncture mensuelle. Les détails.

A fin juin 2020, les exportations de biens se sont repliées de 18,3% pour s’établir à 121,3 milliards de dirhams. Ce recul fait suite à la diminution des ventes de la quasi-totalité des secteurs, fortement touchées par les implications néfastes de la pandémie de Covid-19.

L’automobile est en tête des secteurs ayant le plus souffert en cette période, avec un chiffre d’affaires à l’export qui s’est rétracté de 33% pour s’établir à 28,1 milliards de dirhams.

Cette évolution résulte, essentiellement, du recul des ventes des segments de la construction automobile (-40,3%) et du câblage (-38,8%). La part de ce secteur dans le total des exportations s’élève, ainsi, à 23,2% contre 28,3% un an auparavant.

Dans le même sens, les ventes à l’étranger du secteur de textile et cuir ont diminué de 34,9% à 12,3 milliards de dirhams, en rapport avec la baisse des ventes des vêtements confectionnés (-40%), de celles des articles de bonneterie (-38,4%) et des chaussures (-21,9%).

En parallèle, les exportations de l’agriculture et agro-alimentaire ont reculé de 4,3% à 33,1 milliards de dirhams, provenant essentiellement de la baisse des ventes du segment de l’industrie alimentaire de 6,4%. En revanche, la part de ce secteur dans le total des exportations gagne 4 points passant à 27,3% à fin juin 2020, devenant ainsi le premier secteur exportateur du Maroc.

De leur côté, les ventes de phosphates et de leurs dérivés ont enregistré un retrait de 2% à près de 25 milliards de dirhams, soit 20,6% des exportations totales.

Dans la même lignée, le secteur de l’aéronautique a vu ses expéditions fléchir de 18,1% à 6,9 milliards de dirhams, sur fond de recul des exportations relatives à l’EWIS (-37,2%) et à l’assemblage (-3,5%).

Les exportations des secteurs de l’électronique et des autres extractions minières ont, pour leur part, reculé respectivement de 5,2% et 29,7% pour s’établir à 4,8 et 1,6 milliards de dirhams.

Les exportations des autres industries se sont également orientées à la baisse de 19,7% pour se situer à 9,4 milliards de dirhams.





Progression des importations des produits alimentaires

Les importations de biens ont culminé à 206,9 milliards de dirhams à fin juin 2020, en retrait de 17,5%. Cette évolution s’explique essentiellement par le recul des achats de la quasi-totalité des groupes de produits, en l’occurrence les produits finis de consommation, les biens d’équipement, les produits énergétiques et les demi-produits.

Les importations de biens d’équipement ont reflué de 20,1% à 52,3 milliards de dirhams, recouvrant un recul des achats d’avions et autres véhicules aériens ou spatiaux (-98,6%), des fils, câbles (-40,7%) et des moteurs à pistons (-30,7%).

Parallèlement, les importations de biens de consommation se sont repliées de 25,3% à 42,2 milliards de dirhams, en raison notamment de la baisse des achats des voitures de tourisme (-39,1%), des parties et pièces pour voitures de tourisme (-38,9%) et des tissus et fils de fibres artificielles (-27,5%).

Pour sa part, la facture énergétique s’est allégée de 31,4% à 26,3 milliards de dirhams, sous l’effet du repli des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (-7,1 milliards de dirhams) due à la tendance baissière des cours mondiaux dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19.

Dans la même lignée, les achats de demi-produits se sont infléchis de 16,4% à 45 milliards de dirhams, dont notamment les achats de fils, barres et profilés en cuivre (-35,1%), de matières plastiques (-13%) et de fils, barres et profilés en fer (-35,9%).

De leur côté, les achats des produits bruts ont diminué de 18% à 9,4 milliards de dirhams, recouvrant une baisse des importations de soufres bruts et non raffinés (-52,1%) et de bois bruts (-31,4%).

En revanche, les importations des produits alimentaires ont progressé de 26,9% à 31,6 milliards de dirhams, suite à la hausse des approvisionnements en blé (+2,6 milliards de dirhams) et en orge (+1,4 milliard de dirhams).