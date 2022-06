La MSC est une compagnie spécialisée dans le transport maritime et la logistique.

Dans un communiqué conjoint, la plateforme du guichet unique du commerce extérieur (PortNet) et MSC Maroc (Med Shipping Company Maroc) annoncent que cet agent maritime vient de rejoindre la plateforme PortNet Pay pour une gestion 100% digitale des formalités d’échange électronique du connaissement maritime.

Cette solution va ainsi permettre aux opérateurs économiques de régler, via la plateforme PortNet Pay, les factures relatives aux prestations rendues par la compagnie maritime MSC Maroc pour générer de manière électronique le Bon à Délivrer et ainsi procéder au dédouanement et à l’enlèvement de la marchandise leur garantissant ainsi une rapidité de traitement de leurs opérations grâce à un échange électronique sécurisé et ce, en temps réel avec le système d’information de MSC.

Une fois avoir reçu l’avis d’arrivée via le guichet unique PortNet, le réceptionnaire de la marchandise (importateur ou son mandataire) reçoit électroniquement les factures relatives aux prestations de la compagnie maritime via la plateforme PortNet, explique ce même communiqué.

L’importateur peut ainsi procéder aux formalités de dédouanement et d’enlèvement de ses marchandises, selon ces modalités: payer à l’agent maritime les frais de prestation via PortNet Pay, recevoir électroniquement le Bon à Délivrer après confirmation du paiement et procéder au dédouanement de la marchandise.

Une fois le dédouanement achevé et la main levée reçue, l’opérateur économique a la possibilité d’envoyer les documents nécessaires à l’opérateur portuaire via PortNet et de payer les frais y afférents pour procéder à l'enlèvement de la marchandise, précise le document.

PortNet précise également que ce nouveau service, qui est effectif depuis le 1er juin 2022 pour MSC Maroc, sera généralisé progressivement pour l’ensemble des agents maritimes et contribuera à la facilitation et la fluidification des opérations d’import, l’accélération des procédures et la réduction des délais de séjour des marchandises au port.