Les transactions commerciales du Maroc avec le reste du monde repartent à la hausse en 2021 dépassant leur niveau d’avant-crise, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 19 juillet. Le quotidien nous apprend ainsi que selon les derniers chiffres du commerce extérieur, elles s’élèvent à 856 milliards de dirhams en 2021 contre 686 milliards en 2020 et 775,4 milliards en 2019, réalisant par conséquent des croissances respectives de 24,8% (+ 170 milliards de dirhams) et de 10,4% (+80,9 milliards de dirhams).

Il faut savoir que l’Europe prédomine les échanges commerciaux effectués avec le reste du monde avec une quote-part de 63,4%. Aujourd’hui Le Maroc indique que le total des échanges commerciaux avec le continent se situe à près de 543,12 milliards de dirhams dont 453,8 milliards avec l’Union européenne.

«Dans ce schéma, le Maroc a exporté environ 195,17 milliards vers l’UE en 2021 (+21,94 milliards de dirhams), en croissance de 12,7% par rapport à 2020. L’Espagne est le pays vers lequel le Royaume exporte le plus de biens commerciaux avec près de 70,71 milliards de dirhams générés durant l’année dernière (+7,80 milliards de dirhams) affichant ainsi une progression de 12,4%», apprend-t-on également.

Force est de souligner que c’est la France qui occupe la deuxième position avec 67,06 milliards de dirhams (+9, 54 milliards de dirhams), en hausse de 16,6% par rapport à 2020. La troisième place est occupée par l’Italie vers qui le Maroc a exporté 14,02 milliards de dirhams de biens commerciaux en 2021 (+2,43 milliards) réalisant une hausse de 21% comparé à 2020, précise la même source. Elle est suivie de l’Allemagne avec 9,66 milliards de dirhams (+1,09 MMDH), en amélioration de 12,8% par rapport à 2020. «Les Pays-Bas arrivent à la cinquième place avec plus de 8,33 milliards de dirhams, en très légère baisse de 0,7% comparé à 2020. Vient ensuite le Portugal avec plus de 4,60 milliards de dirhams d'exportations ( +1,14 milliards de dirhams), soit une progression de 33,2%, puis la Pologne avec plus de 3,16 milliards (+1,092 milliards) enregistrant une hausse de 52,8%», souligne le journal.

En dehors de l’Union européenne, le Royaume-Uni domine avec plus de 10,76 milliards de dirhams de biens commerciaux exportés (+5,38 milliards), suivi de la Turquie avec 7,19 milliards de dirhams (+1,48 MMDH), en hausse de 25,9%. Pour sa part, la Suisse est troisième avec plus de 2,43 milliards de dirhams (+923 millions de dirhams ) enregistrant une croissance remarquée de plus de 60% par rapport à 2020.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer que les produits les plus exportés du Maroc vers l’UE sont les voitures de tourisme générant près de 33,04 milliards de dirhams (+8,841 milliards), en croissance de 36,5% comparativement à 2020. «Dans le classement des produits exportés vers l’Union européenne, les fils, câbles et autres conducteurs isolés sont en deuxième position avec plus de 23,88 milliards de dirhams (-2,79 MMDH), en recul de 10,5% par rapport à 2020, suivis des vêtements confectionnés avec plus de 21,34 milliards de dirhams (+3,71 MMDH), en progression de 21% », note le quotidien.