Kiosque360. La trésorerie des collectivités territoriales enregistre une baisse de 9,3% à fin août selon la Trésorerie générale du Maroc. Les détails.

La trésorerie des collectivités territoriales accuse le coup. C’est ce que rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour, précisant que la Trésorerie générale du Maroc indique une baisse de 9,3%, à fin août, comparé à la même période de l’année précédente.

La situation provisoire des charges et ressources des collectivités territoriales et de leurs groupements arrêtée à fin août 2020 laisse, également, apparaître un repli de 1,3% des dépenses ordinaires, ajoute le journal. Il est à noter que ces évolutions font ressortir un solde ordinaire positif de 10,5 milliards de dirhams.

Soulignons par ailleurs que les budgets des collectivités territoriales dégagent un excédent global de 4,4 milliards de dirhams. La TGR précise que ce chiffre prend en considération les dépenses d’investissement de 6,7 milliards de dirhams et un solde positif des comptes spéciaux et des budgets annexes de 619 millions de dirhams. Aujourd’hui Le Maroc indique que cet excédent s’inscrit en baisse par rapport à la valeur enregistrée à la même période de l’année passée (5,5 milliards de dirhams).

Dans le détail, les ressources ordinaires des collectivités territoriales se sont établies, au titre des huit premiers mois, à 25,36 milliards de dirhams, perdant ainsi près de 2,6 milliards de dirhams par rapport aux recettes générées à la même période de l’année passée.

Précisons que plus de la moitié des recettes sont générées par les communes 69,8% (17,7 milliards de dirhams). Aujourd’hui Le Maroc indique que par région, six territoires concentrent 72,5% des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales et que c’est Casablanca-Settat qui arrive en tête avec une part de 20,9% (5,3 milliards de dirhams), suivie de Rabat-Salé-Kénitra (12,6%), de Marrakech-Safi (11,4%), de Fès-Meknès (10,6%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9%).

Soulignons aussi que les dépenses ordinaires des collectivités territoriales ont avoisiné les 15 milliards de dirhams, en retrait de 1,3% par rapport à la même période de l’année précédente. Globalement, les dépenses globales des collectivités territoriales, composées à hauteur de 65,1% des dépenses ordinaires, ont affiché sur les huit premiers mois de l’année un repli de 4,1% revenant ainsi à 22,9 milliards de dirhams.

On apprend aussi que l’évolution de la structure des dépenses des collectivités territoriales à fin août 2020 fait ressortir la hausse de la part des dépenses de personnel ayant grimpé à 36% contre 33,9% une année auparavant. Aujourd’hui Le Maroc souligne que le constat est le même en ce qui concerne les charges en intérêts de la dette dont les parts se sont légèrement améliorées passant, en une année, de 4,1% à 4,6% à fin août 2020. Il est à noter que la part des dépenses de matériel est revenue à 28,2% contre 28,6%. Le quotidien souligne aussi que les fonds disponibles des collectivités territoriales sont estimés à 42 milliards de dirhams.