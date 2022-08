© Copyright : DR

Le groupe SOS NDD, fondé et dirigé par Abdelkader Saïd El Figuigui, se renforce dans le secteur du ramassage des ordures après avoir remporté, le 16 août, le contrat de gestion des déchets ménagers de la ville de Sefrou pour un montant de 15,7 millions de dirhams.

Déjà présent dans les villes de Mohammedia, Oujda, Skhirat, Tiflet et Nador, le groupe SOS NDD vient de remporter haut la main le contrat de gestion des déchets de la commune de Sefrou.

SOS NDD a pu s’imposer face à des poids lourds du secteur, dont Arma (ex-Derichebourg Maroc), propriété de Youssef Ahizoune, fils du président du directoire de Maroc Telecom, Abdeslam Ahizoune, ou encore Ozone Environnement & Services, qui détient une soixantaine de contrats au Maroc et en Afrique subsaharienne (propriété d'Aziz El Badraoui, également élu président du Raja de Casablanca).

Lors de l’attribution du marché de la commune de Sefrou, le groupe SOS NDD a obtenu la note finale la plus élevée et a été classé premier à l'issue des évaluations technique et financière, pour un montant d’environ 15,7 millions de dirhams.