Le ministre délégué au Budget, Fouzi Lekjaa et le représentant du bureau national de la Banque africaine pour le développement, Achraf Tarsim ont signé, le 7 novembre 2022 à Rabat, deux accords de prêts d’un montant total d’environ 3 milliards de dirhams.

© Copyright : DR

La Banque africaine de développement (BAD) et le Maroc ont signé, ce lundi 7 novembre 2022 à Rabat, deux accords de prêts pour le financement de deux programmes d’appui au développement de la céréaliculture et à la généralisation de la couverture sociale. Montant total: environ 3 milliards de dirhams.

Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, et Achraf Tarsim, représentant résident du bureau national de la BAD ont procédé, ce lundi 7 novembre 2022 à Rabat, à la signature de deux accords de prêts pour le financement du programme d’appui au développement compétitif et résilient de la céréaliculture, d’un montant d’environ 2,16 milliards de dirhams, et du programme d’appui à la généralisation de la couverture sociale, d’un montant d’environ 944 millions de dirhams.

L’objectif du premier programme est de contribuer à la mise en œuvre de réformes à même de développer la productivité et la résilience de la céréaliculture, afin de garantir la sécurité alimentaire et réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations de céréales, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des finances.

Le deuxième programme a, quant à lui, pour but d’accompagner le chantier prioritaire de la généralisation de la protection sociale, notamment l’appui à l’atteinte de la couverture sanitaire universelle, l’extension du régime de retraite, la généralisation des allocations familiales et l’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité du système de protection sociale.

A l’issue de cette signature, le ministre délégué au Budget et le représentant résident du bureau national de la BAD se sont félicités de la qualité des relations de coopération entre le Maroc et la BAD, réaffirmant leur volonté d’œuvrer au renforcement de la coopération entre les deux parties.