© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

La Société de développement local (SDL), Casa Transport, vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour l’acquisition des droits de dénomination commerciale des stations des lignes T1 et T2 du tramway de Casablanca.

Après une première expérience initiée en 2015, Casa Transport renouvelle son offre en proposant une panoplie de services avec une plus grande souplesse et agilité dans le format de parrainage, souligne la SDL dans un communiqué.

Selon l’avis à manifestation d’Intérêt, lancé par Casa Transport, le parrain de chaque station bénéficiera d’une visibilité et d’un affichage particuliers sur tous les supports d’information voyageurs et de communication, dans les stations des réseaux et dans les différents points de vente, dont notamment:



- 451 panneaux d’information;

- 1710 annonces sonores à l’intérieur du tramway sur la ligne T1 et 1415 annonces sonores à l’intérieur du tramway sur la ligne T2;

- 16 itinéraires affichés au sein de chaque tramway, soit 992 itinéraires dans les tramways;

- Plus de 50.000 exemplaires des plans de poche imprimés.

Si certaines stations garderont leur fonction symbolique et mémorielle et ne sont en aucun cas concernées par le naming, d’autres lieux méritent d’être animés afin d’offrir aux citoyens des moments de vie, ajoute la même source.