Kiosque360. A l’occasion de son huitième anniversaire, Casa Tramway dévoile ses nouvelles ambitions pour l’année 2021. Plusieurs chantiers seront lancés dans le but d’améliorer le service offert aux Casablancais.

Dans sa livraison du jour, Aujourd’hui Le Maroc revient sur le huitième anniversaire du tramway de Casablanca. «A cette occasion, Casa Tramway dévoile les étapes marquantes de cette expérience et les projets à venir. L’entreprise ambitionne d’accueillir à nouveau ses fidèles clients, après une année 2020 fortement impactée par la Covid-19, et d'élargir l’offre à de nouveaux voyageurs», rapporte le journal.

On apprend ainsi que la société, qui exploite le réseau de tramway de la capitale économique, planche sur une nouvelle stratégie à déployer pour 2021. Notons que l’innovation aura une place de choix dans la proactivité et l’animation du futur dispositif.

Dans le détail, Casa Tramway prévoit de lancer de nouvelles initiatives au profit de ses voyageurs avec l’ouverture d’une seconde Maison de la mobilité, Place Sraghna, l’ouverture d’une nouvelle agence commerciale au niveau du terminus Sidi Bernoussi de la T2 et l’ouverture d’une agence commerciale au sein de la gare LGV Casa Voyageurs.

Aujourd’hui Le Maroc indique aussi que l’entreprise entend déployer la possibilité de recharger ses abonnements sur le site www.casatramway.ma , et va de même renforcer son dispositif avec un service client assuré par une équipe d’accompagnement et service en station.

Il est question aussi de renforcer l’infrastructure en 2021, avec le lancement des travaux de plateforme voie ferrée et d’infrastructure de quatre lignes multimodales intégrées. Il s’agit de deux lignes de busway (BHNS) longues de 24 km dont l’achèvement est prévu pour 2022 et de deux lignes de tramway (T3 et T4) longues de 22 km (achèvement des travaux fin 2023), apprend-on. Précisons que l’entreprise prépare aussi un programme de gestion des travaux.

«Le tramway de Casablanca attire de plus en plus de monde à en croire les chiffres de Casa Tramway. Etant donné le contexte exceptionnel de l’année 2020, l’entreprise fait état de ses statistiques pour l’année 2019 révélant que plus de 50 millions de voyageurs ont fréquenté les lignes T1 et T2», fait remarquer le quotidien. On apprend aussi qu’au niveau de la sûreté et de la sécurité, 780 caméras permettent de surveiller la sécurité à bord du tramway qui a aussi ouvert la «mobilité sécurisée aux femmes». D’ailleurs, selon Casa Tramway, elles sont 49% à utiliser ce moyen de déplacement.