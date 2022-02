© Copyright : DR

Les entreprises Infraway et SBM (Société des basaltes marocains), deux filiales du groupe ONCF, se sont vues attribuer des contrats de sous-traitance dans le cadre du projet d’extension du réseau de transport en commun par la réalisation des lignes T3 et T4 du Tramway de Casablanca.

Dans un communiqué publié vendredi 4 février 2022, l’ONCF indique que sa filiale Infraway se chargera de la pose de voies et appareils de voie quand une deuxième de ses filiales, la SBM, s’occupera de «la fourniture des traverses en béton armé pour la construction de ces deux nouvelles lignes de tramway».

Pour l’ONCF, les deux sociétés sont «fortes de leur savoir-faire et de leur retour d’expérience dans la réalisation de projets d’infrastructures ferroviaires. (…) Infraway et SBM ont su faire valoir leur expertise dans le domaine ferroviaire en présentant une offre technique conforme et compétitive pour accompagner les grandes entreprises nationales qui réalisent les travaux d’infrastructure du Tramway».

Et d’ajouter que cette opération s’inscrit en droite ligne avec la vision et les hautes orientations du roi Mohammed VI faisant de l’émergence d’une industrie nationale performante et compétitive, la clé de voûte du développement industriel national et de la relance économique dans notre pays».

«Grâce à son partenariat avec Casa Transport, cristallisé par l’intervention de ses filiales dans ce projet ferroviaire urbain, l’ONCF contribue au développement d’une expertise made in Morocco, à même de favoriser la création d’un écosystème capable de porter des projets de cette envergure, aussi bien au niveau national qu’international», souligne le communiqué.

Le réseau de transport en commun en site propre de Casablanca prévoit, à l'horizon 2024, une 3e et une 4e lignes de tramway totalisant 26 km, comptant 38 stations voyageurs et 9 points de correspondances multi-modaux.

La ligne T3, d'une longueur de 14 km comportera 20 stations. Elle desservira les axes suivants: boulevards Abdelkader Essahraoui, Idriss El Allam, Idriss Harti, Mohammed VI, Place de la Victoire, Mohammed Smiha, Gare Casa Port. La ligne T3 comptera 5 points de correspondance (avec T1, T2, T4, bus rapide en site propre, L2) et comportera des aménagements urbains de façade à façade.

Quant à la ligne T4, elle couvrira 20 stations voyageurs sur 12,5 km et desservira le quartier Salmia à Lissasfa en traversant les boulevards Okba Ibnou Nafiaa, Idriss al Harti, Idriss El Allam, boulevard du Nil, Anoual, 10 mars, Oulad Ziane, Place de la Victoire, Rahal Meskini, Rue Allal El Fassi.