Dans un communiqué diffusé ce lundi 31 janvier 2022, la SDL Casa Transports présente le bilan de son activité pour l'exercice de 2021, et détaille l’état d’avancement des projets de nouvelles lignes de tramway et de busway.

Le 23 février 2021 a été donné le coup d’envoi des travaux de réalisation des infrastructures des troisième et quatrième lignes du tramway de Casablanca.

L’état d’avancement des travaux au 31 décembre 2021 est ainsi détaillé:

La phase des travaux de déviation des réseaux souterrains identifiés étant achevée, ceux de la deuxième phase qui correspondent à la réalisation de la plateforme voie ferrée sont en cours d’achèvement sur plusieurs tronçons, et comportent plusieurs actions:

• Terrassement

• Pose de la multitubulaire

• Béton de fondation

• Pose de la voie ferrée

• Revêtement en béton désactivé

• Pose des poteaux de lignes aériennes électriques

• Aménagement des stations voyageur.

La réalité du terrain impose toutefois et chaque fois que nécessaire, de nouveaux travaux de déviation des réseaux souterrains non identifiés et non initialement répertoriés, souligne Casa Transports.

La troisième phase concerne les aménagements de façade à façade. Elle porte sur la réfection de la voirie, la réhabilitation des trottoirs, la pose de nouveau mobilier urbain, la rénovation des réseaux souterrains d’assainissement des eaux pluviales, etc.

Les travaux se déroulent progressivement dans les parties où la réalisation de la plateforme voie ferrée est en achèvement. Ils sont d’ailleurs menés par tronçon, de manière alternée sur chaque rive, afin de maintenir ouverte la circulation sur la rive occupée.

Cette phase constitue la dernière étape engendrant le plus grand impact sur la circulation.

Le plus grand challenge de cette phase est d’organiser les travaux, tout en assurant le maintien de la circulation, notamment à travers des circuits de déviation. Certains travaux de carrefours nécessitent toutefois une fermeture de ceux-ci. Ainsi, pour minimiser la gêne occasionnée, Casa Transport a adopté la solution de réalisation des carrefours par des matériaux spéciaux à prise rapide, réduisant considérablement le temps d’intervention. Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés, et sont régulièrement étudiées au niveau des commissions de circulation préfectorales.

Le 16 février 2020, le premier coup de pioche des travaux de réalisation du projet des lignes 1 et 2 du Busway de Casablanca a été donné.

Pour optimiser la gestion du chantier, les travaux s’opèrent par section, dont les états d’avancement sont variés selon leur date de démarrage. Mais globalement, dans chaque section, s’opèrent les travaux suivants:

• Travaux de plateforme

• Travaux d’aménagement de façade à façade

• Pose des équipements des stations voyageur

• Pose des équipements des systèmes

• Tests des équipements et marche à blanc dans les conditions réelles de circulation.

L’infrastructure du busway à Casablanca ne comporte pas de lignes électriques, c’est un mode de transport de masse en site propre qui circule grâce à un carburant propre, euro 6.

Le busway de Casablanca offrira le même niveau de service que le tramway, à savoir, une plateforme dédiée surélevée, des stations sécurisées avec accès par tourniquets, des aménagements pour les personnes à mobilité réduite et un système billettique intégré, explique Casa Transports.

