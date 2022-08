© Copyright : DR

Kiosque360. Une pénurie de cartables scolaires pointe-t-elle à l’horizon? Les importateurs estiment notamment que le renforcement du contrôle douanier est en cause. Pour les producteurs, la production nationale est en mesure de couvrir la demande. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa livraison de ce vendredi, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse à la pénurie de cartables scolaires. Le quotidien indique que des bruits de couloirs font état d’une éventuelle pénurie de cartables sur le marché national du fait des mesures imposées par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

Le journal rappelle que dans sa circulaire du 30 mai 2022, l’ADII soumet les cartables au contrôle, conformément aux normes marocaines rendues d’application obligatoire, et que cette décision déplaît aux importateurs. On apprend ainsi que ces derniers estiment que cette disposition est de nature à provoquer une perturbation de l’approvisionnement voire une pénurie, ce qui suscite d’ores et déjà l’inquiétude des parents, d’autant que la reprise des classes approche.

Il faut savoir que même si la situation s’annonce très délicate pour les importateurs, les producteurs nationaux, pour leur part, se frottent les mains et rassurent en faisant remarquer que la disponibilité en cartables couvre largement la demande. «La capacité de production nationale en cartables scolaires dépasse largement le besoin. D’ailleurs, certains opérateurs nationaux en exportent vers l’Europe et l’Afrique. Avec une usine de 272 ouvriers, nous produisons le cartable scolaire sur place avec un très bon rapport qualité prix. Il est disponible dans toutes les grandes surfaces ainsi que dans toutes les librairies du Royaume», précise d’ailleurs Nabil Tber, directeur général de Morocco Bags, une société de fabrication de cartable scolaire.

Le ministère de l’Industrie et du commerce dément aussi toute pénurie. «Dans une mise au point rendue publique jeudi 18 août, le département de Ryad Mezzour assure que des contrôles sont faits régulièrement pour s’assurer qu’il n’y a pas de manque et que tout est bien achalandé. Les usines marocaines ont une capacité de production de 50.000 cartables par jour et peuvent largement répondre en cas de besoin», rapporte Aujourd’hui Le Maroc.

La même source ajoute que pour les producteurs nationaux, il n’est pas nécessaire de s’acharner contre l’Administration de la douane et d’affoler les familles à l’heure où le cartable marocain est d’une qualité égale voire supérieure à celui importé, à un prix très abordable.

Notons que la production marocaine est caractérisée par des tests réguliers effectués par des laboratoires spécialisés indépendants. «Soucieux de consolider la souveraineté industrielle et de promouvoir le Made in Morocco, les producteurs nationaux s’apprêtent à se lancer dans la certification pour obtenir le label qualité Maroc», conclut Aujourd’hui Le Maroc.