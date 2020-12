© Copyright : DR

La cérémonie de première cotation de la société Aradei Capital a eu lieu ce lundi 14 décembre au siège de la Bourse de Casablanca. L'occasion de dévoiler les résultats technique de l'offre publique de vente (OPV).

L’opération, d’un montant global de 600 millions de dirhams, a été réalisée à travers une augmentation de capital et une cession d’actions. 1.720 personnes de 14 nationalités ont souscrit à cette opération.

Introduite à 400 dirhams l’action et sursouscrite 4,3 fois, la valeur Aradei Capital a enregistré à l'ouverture du marché un cours de 419,50 dirhams.

Aradei Capital est une foncière marocaine figurant parmi les leaders de son secteur et dont l’activité principale s’articule autour de l’acquisition et du développement d’actifs immobiliers en vue de générer des revenus locatifs à long terme.

Aradei Capital dispose d’un portefeuille de 29 actifs répartis dans 15 villes du royaume, totalisant une surface locative de plus de 326.000 m².

Avant son introduction en Bourse, son tour de table était composé, entre autres, de Label’Vie, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), SANAM, Best Financière et le sud-africain PIC.