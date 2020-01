Le siège de BMCE Bank Of Africa à Casablanca

© Copyright : DR

Le PDG de la banque, Othman Benjelloun le nouveau nom ainsi que la nouvelle identité visuelle, précédemment annoncés lors de la présentation des résultats annuels 2018.

Dorénavant, BMCE Bank Of Africa va devenir Bank Of Africa. Ce changement d’appellation, qui intervient à l’occasion du soixantième anniversaire, vient accompagner les fortes ambitions africaines de la banque. Othman Benjelloun mise gros et le marché est conséquent: 2,5 millards de consommateurs africains à l'horizon 2050.

« Forte d’une vision internationale, BMCE Bank Of Africa souhaite depuis toujours contribuer à faire de l’Afrique le continent du 21e siècle. C’est ainsi, dans la continuité de son évolution, que BMCE Bank Of Africa deviendra prochainement Bank Of Africa», a souligné la banque sur son compte Twitter.