La corniche de Nador aura bientôt son centre commercial. Edifié sur une superficie de 1,5 hectare, le projet nécessite la mobilisation d'une enveloppe budgétaire de 11,54 millions de dirhams.

Afin de dynamiser les infrastructures touristique de la région, Marchica Med se lance dans le développement de projets de retail et de loisirs dans sa zone d’intervention. A cet effet, l'agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchica lance le projet de la réalisation d’une galerie commerciale dans la corniche de Nador, sur une plateforme d’une superficie de 1,5 hectare.

Un appel d’offres a été donc lancé par la société Marchica Med. Le coût des prestations établi par ce maître d'ouvrage est estimé à 11,54 millions de dirhams. Le projet comptera trois composantes: convenance et magasins de destination, une galerie commerciale, et des espaces pour loisirs et restauration. L’objet de ce marché est d’accompagner Marchica Med dans les différentes étapes de conception et de réalisation du projet, jusqu’à sa mise en exploitation.

Les prestations qui font l'objet de cet appel d’offres, seront lancées en un lot unique, concerneront le conceptual design et le suivi architectural (pour une durée de 15 semaines), l’ingénierie et le suivi des études techniques (5 semaines) et le project management et assistance du maître d’ouvrage pour le suivi des travaux (8 mois pour les études et 18 mois pour les travaux).

Il s’agit également de la coordination des travaux des locataires (8 mois), la commercialisation et l’élaboration des contrats de bail (12 mois) et la conception d’une stratégie de communication & marketing (5 semaines).