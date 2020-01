© Copyright : DR

Kiosque360. Pour contribuer au développement de la Très petite entreprise, qui se présente comme un enjeu national, le Groupe Banque Populaire a lancé un plan d’accélération.

Au moment où les banques nationales travaillent de concert avec Bank Al-Maghrib et le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration pour définir l’offre qui viendra alimenter le Fonds d’appui au financement de l’entrepreneuriat, certains groupes n’ont pas manqué de revoir leurs propres dispositifs dédiés à ces unités productives. La Banque centrale populaire (BCP) en fait partie, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans sa livraison du 16 janvier.

L’établissement bancaire investit toutes ses ressources pour mener à bien ce chantier et proposer aux TPE et jeunes porteurs de projets une offre transversale répondant à leurs attentes. «Le discours royal du 11 octobre 2019 nous a fortement interpellés car il a une résonance toute particulière dans notre groupe qui ressent, à travers cet appel, l’urgence de revisiter certains aspects du dispositif dédié à la TPE. Afin de relever ce nouveau défi, nous nous apprêtons à combiner créativité et qualité d’accueil pour accompagner les Marocains qui veulent entreprendre, réussir et grandir», a souligné Mohamed Karim Mounir, PDG de la Banque centrale populaire, lors de la présentation du plan d’accélération de la TPE.

En effet, le développement de la Très petite entreprise se présente aujourd’hui comme un enjeu national. La vision royale tend à insuffler une nouvelle dynamique sociétale et entrepreneuriale. L’idée étant de pérenniser les 2 millions de TPE existantes au Maroc et de les sauver des tentacules de l’informel. L’accès au financement et l’accompagnement technique sont les facteurs clés de cette transition. C’est dans cette optique que la Banque centrale populaire a développé une approche segmentée et une gamme de produits étoffée.

Le plan d’accélération de la TPE initié par la BCP crée, en effet, un lien entre l’intention et la concrétisation. «Notre offre est déjà très solide. Elle est sortie en 2019 et prend en charge les principales problématiques liées à la création d’entreprise. Elle permet non seulement de financer le bas de porte mais offre à l’entrepreneur l’assistance juridique et hospitalière», relève Jalil Sebti, directeur général Banque du détail de la BCP. L’innovation par laquelle se caractérise le dispositif de la BCP renforcera le positionnement du groupe bancaire qui ambitionne de rester leader sur ce segment en accaparant près du tiers des parts de marché.