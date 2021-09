© Copyright : Le360

Bank Of Africa (BOA) a annoncé avoir clôturé, avec succès, le placement relatif à l'émission d'obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d'absorption de pertes et d'annulation du paiement des coupons de BOA d'un montant global de 1 milliard de dirhams.

"Les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission, témoignant ainsi de leur confiance dans le groupe bancaire panafricain Bank Of Africa", indique BOA dans un communiqué.

A ce titre, 29 investisseurs OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) ont participé à cette émission avec une préférence pour la tranche B révisable annuellement, souligne la même source.

Le spread de cette émission est ressorti en baisse de 60 points de base, soit 240 points de base (contre 300 points de base lors de sa précédente émission clôturée en 2017).

Pour rappel, selon la note d'information relative à cette opération, visée par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) le 4 août 2021, cette émission a pour principaux objectifs de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, renforcer le ratio de solvabilité de Bank Of Africa, de financer le développement organique de la banque au Maroc et à l’international, et d’anticiper les différentes évolutions réglementaires dans les pays de présence.