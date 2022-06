© Copyright : DR

Le taux de détention des comptes bancaires au Maroc s’est établi à 53% à fin 2021, selon les dernières statistiques de Bank Al-Maghrib sur les comptes bancaires. Voici le profil des titulaires de ces comptes et l’évolution de la bancarisation au Maroc.

A fin décembre 2021, 31,2 millions de comptes ouverts ont été identifiés au niveau de la Centrale des Comptes Bancaires, en hausse de 5 % par rapport à 2020. Près de 2,1 millions de ces comptes n’ont pas été «mouvementés» depuis au moins une année, selon les statistiques annuelles sur les comptes bancaires publiées par Bank Al-Maghrib ce jeudi.

Le taux de détention des comptes bancaires au Maroc s’établit ainsi à 53% à fin 2021. Ce taux défini le nombre de personnes résidantes ayant au moins un compte bancaire actif rapporté à la population adulte résidante.

Dans l’ensemble la tranche d’âge qui enregistre le taux de détention des comptes bancaires le plus élevé est celle des «40 à 45 ans» pour les hommes (81,2%) et des «50 à 55 ans» pour les femmes (48,7%).

Pour la seule année 2021, près de 2,3 millions nouveaux comptes ont été ouverts contre 2,1 millions en 2020. 45% des personnes ayant ouvert un compte pour la première fois sont des femmes, contre 55% d’hommes. 24% d’entre elles sont âgées entre 21 et 25 ans et 15% entre 19 et 20 ans. 94% sont des Marocains résidant au Maroc et 4% des MRE.

En ce qui concerne les titulaires de comptes bancaires dans l’ensemble, 62,6% sont des hommes, alors que 37,4% sont des femmes. La tranche d’âge des «60 ans et plus» occupe le premier rang, avec 3,4 millions de personnes, suivie de «31 à 35ans» et «36 à 40 ans», avec 1,9 millions de titulaires chacune. 49,4% des titulaires (personnes physiques) identifiés détiennent un seul compte ouvert, 27,8% deux comptes et 12,4% trois comptes.

Les comptes chèques couvrent plus de 63% des comptes ouverts, à ce jour, soit près de 19,8 millions alors que les comptes sur carnet représentent 30%, soit 9,4 millions. Bank Al-Maghrib note par ailleurs que 0,3% des comptes ouverts, soit 103.458, sont libellés en devises étrangères, dont 82% en euro.