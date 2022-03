© Copyright : Saad Zouhri

Attijariwafa bank a clôturé l’exercice 2021 dans un contexte mitigé marqué par une reprise économique vigoureuse dans la majorité des pays de présence avec un résultat net part du groupe à 5,1 milliards de dirhams. Le groupe accélère le déploiement de son plan stratégique à l’horizon 2025 pour retrouver son niveau de performance d’avant-crise.

Présidé par Mohamed El Kettani, le conseil d’administration d’Attijariwafa bank s’est réuni mardi 22 février 2022 pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2021.

A fin décembre 2021, le produit net bancaire (PNB) consolidé d’Attijariwafa bank s’élève à 24,4 milliards de dirhams en amélioration de 2,2% par rapport à l’année 2020 (+3,2% à cours de change constants), bénéficiant de la diversification des métiers et des géographies du groupe.

Par pôle d’activité, cette évolution intègre la croissance de la contribution de la Banque au Maroc, en Europe et Tanger offshore (+5,2%), de la Banque de Détail à l’International (+2,5% ou +5,4% à cours de change constants) et des Filiales de Financement Spécialisées (+4,0%), explique Attijariwafa bank dans un communiqué.

La contribution du pôle Assurance enregistre, quant à elle, une baisse de 26,3% expliquée par la normalisation de la sinistralité de la branche «automobile», après une amélioration importante en 2020 en lien avec la baisse des déplacements induite par le contexte sanitaire.

Le résultat d’exploitation enregistre pour sa part un accroissement de +53,7% pour se fixer à 9,5 milliards de dirhams grâce à une discipline confirmée en matière de contrôle des coûts et à la normalisation progressive du coût du risque (-33,9%), précise le groupe bancaire.

Le résultat net consolidé et le résultat net part du groupe ressortent respectivement à 6,2 milliards de dirhams et à 5,1 milliards de dirhams en croissance de +66,2% et de +70,5% sans toutefois atteindre leurs niveaux pré-crise.

1er contributeur aux dispositifs d’accompagnement des TPME

En 2021, Attijariwafa bank a poursuivi le soutien et l’accompagnement des ménages, des TPME, des grandes entreprises locales et régionales et des institutionnels dans les différents pays de présence contribuant à stimuler la reprise économique. Au Maroc, ce soutien s’est matérialisé par le financement de 12.000 jeunes et porteurs de projet pour un montant de 2,7 milliards de dirhams, dans le cadre de l’initiative «Intilaka», ce qui correspond à 41% du total des crédits accordés par le secteur bancaire.

Le groupe bancaire a également distribuer 21,5 milliards de dirhams de crédits «Damane» au bénéfice de 51.605 entreprises, soit une part de marché de 37%, en plus du financement de 18.029 PME pour un montant de 9,0 milliards de dirhams dans le cadre des initiatives «Damane Express», «Damane Attasyir» et «Damane Istitmar», soit une part de marché de 72%.

Attijariwafa bank a également enrichi son offre de conseil et d’accompagnement aux porteurs de projets et aux très petites entreprises à travers le réseau Dar Al Moukawil et la plateforme digitale «Daralmoukawil.com» générant ainsi 2,5 millions de connexions et plus de 7 millions d’interactions sur les réseaux sociaux. Cet accompagnement a permis la formation de 40.500 Très Petites Entreprises, la réalisation de 14.000 entretiens de conseil et l'organisation de réunions de prospection et collaboration commerciale (B2B) entre les TPE clientes.

Nouvelles ambitions à l’horizon 2025

Au cours de l’année 2021, les équipes Attijariwafa bank se sont mobilisées afin de concevoir et de lancer l’exécution du nouveau plan stratégique «@MBITIONS 2025» autour de trois grandes ambitions, notamment le renforcement de la position d’Attijariwafa bank en tant que Groupe bancaire et financier africain leader dans le but de générer une croissance responsable et durable dans ses régions de présence et sur de nouveaux territoires.

Il est également question de consolider la construction d’une banque relationnelle et citoyenne de référence, innovante, agile, compétitive et tirant profit de la transformation digitale, du Big-Data ainsi que des synergies entre toutes les composantes du Groupe et la poursuite de l’alignement avec les meilleurs standards internationaux en termes d’efficience opérationnelle, de maîtrise des risques et de conformité permettant ainsi d’assurer une croissance saine et pérenne.

Enfin, le Conseil d’Attijariwafa bank a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, pour soumettre à son approbation les comptes, au 31 décembre 2021, et lui proposer la distribution d’un dividende de 15 dirhams par action, conclut le groupe bancaire dans son communiqué.