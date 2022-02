© Copyright : DR

Dans son classement des meilleures banques d’investissement à l’échelle mondiale, régionale et locale, le prestigieux magazine américain Global Finance a élu Attijariwafa bank en tant que «meilleure banque d’investissement au Maroc pour l’année 2022».

Pour la septième année consécutive, les éditeurs de Global Finance, avec la contribution d'experts du secteur financier, ont élu Attijariwafa bank en tant que «Meilleure banque d’investissement au Maroc», annonce le groupe bancaire ce mardi 22 février dans un communiqué.

Ce classement se base sur une série de critères, notamment les résultats des banques, la part de marché, le nombre et la taille des transactions, les services et les conseils fournis aux clients, les capacités de structuration, le réseau de distribution, les efforts pour répondre aux conditions du marché, l’innovation, la tarification, la performance après-vente des souscriptions et la réputation du marché, explique le groupe.

Magazine mensuel anglo-saxon du groupe Class Editori, Global Finance a été fondé en 1987, sa rédaction se trouve à New York. Distribué dans plus de 158 pays, il est édité en anglais en 50.050 exemplaires à travers le monde.

Global Finance est de fait une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière. Le magazine traite de sujets relatifs au secteur de la finance à l’échelle mondiale, notamment la finance d’entreprise, les joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la banque, le management du risque.