Attijariwafa bank et la FCMCIS lancent un dispositif dédié aux porteurs de projets, commerçants et TPE

Lors de la signature de la convention par Mohamed El Kettani, PDG du groupe Attijariwafa bank (à droite) et Omar Moro, président de la FCMCIS

Attijariwafa bank et la Fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services (FCMCIS) viennent de mettre en place un dispositif intégré d’accompagnement à destination des porteurs de projets, commerçants et TPE.

La convention paraphée par les deux parties, jeudi 17 décembre, érige un cadre propice à la mise en place d’initiatives communes d’accompagnement, qu’il s’agisse de services financiers ou non financiers, à travers: - La mise à la disposition des porteurs de projets, commerçants et TPE des solutions de financement et de banque au quotidien adaptées à leurs besoins; - L’accompagnement des entrepreneurs à travers le dispositif Dar Al Moukawil d’Attijariwafa bank en mettant à leur disposition des services d’accompagnement spécifiques et gratuits, que cela soit en présentiel ou en distanciel. Inclusion financière: Attijariwafa bank lance «AMANE», une gamme de produits d’assurance à petits prix L'accompagnement des entrepreneurs se déploie à travers: • La formation et l’information des commerçants et des petites entreprises dispensées par les conseillers des centres Dar Al Moukawil; • Le conseil apporté par des experts dédiés pour les accompagner à travers toutes les phases de leur cycle de vie; • La création d’opportunités d’affaires à travers des sessions de mise en relation; • Une plateforme d’information et de formation: www.daralmoukawil.com.

Par Ayoub Khattabi