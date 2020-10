© Copyright : dr

La dette publique devrait augmenter alors que le PIB est condamné à baisser. Conséquence, le ratio d’endettement de Maroc SA devrait flamber, d'autant plus que les besoins de financement pour 2021 sont énormes.

Le Maroc devrait voir sa marge de manœuvre pour lever de la dette se rétrécir. Le rapport spécifique accompagnant le projet de loi de finances fait état d’un endettement du Trésor à hauteur de 794 milliards de dirhams à fin juin 2020, représentant 65% du PIB. Si un tel niveau semble encore acceptable, il faut savoir que ce ratio devrait arithmétiquement augmenter d’ici la fin de l’année. D’une part, il est prévu une baisse du dénominateur (le PIB) avec la récession économique pour un taux dépassant les -5% dans les scénarios les moins pessimistes. D’autre part, le numérateur (volume de la dette) a pris de l’ampleur depuis la fin du premier semestre. Il suffit de rappeler la sortie sur le marché international pour un million d’euros réalisée fin septembre…

© Copyright : Rapport sur la dette publique - PLF2021

Les agences de notation ont d’ailleurs récemment revu à la baisse les perspectives de la notation marocaine. Même s’il conserve son «investment grade» chez certaines agences de rating, le Royaume devrait payer sa dette à l’international plus cher, d'autant que même au niveau du marché domestique, le Trésor devrait mobiliser de plus en plus de fonds.



On a pu le constater précédemment: même le solde ordinaire de l’Etat a viré au rouge. La dette que devra lever le Trésor en 2021 servira donc à payer une partie du fonctionnement ordinaire de l’administration (quelque 25 milliards de dirhams) en plus de financer les investissements. La dette sert également parfois à payer d’anciennes lignes de crédit de Maroc SA.

Pour l’année prochaine, l’argentier du Royaume a prévu d’ailleurs près de 49 milliards de dirhams, au titre de l’amortissement de la dette publique. Si on cumule ce montant au solde du budget de l’Etat (102 milliards), les besoins de financement s’élèveraient pour 2021 à plus de 151 milliards de dirhams. Pour couvrir partiellement ce besoin, le Trésor envisage de mobiliser 107 milliards en emprunts à moyen et long terme. Le solde résiduel baissera ainsi à près de 44 milliards de dirhams. Un montant qu’il va falloir aussi trouver. Comprenez à emprunter sur le court terme…



© Copyright : Le360