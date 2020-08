© Copyright : Le360

Kiosque360. L’Institut suggère un cheminement possible vers la définition d’un modèle inclusif orienté: relance, reconfiguration et reconstruction.

Adaptation, innovation, agilité, créativité et efficacité… Ce sont les cinq principes identifiés par Amadeus et considérés comme des vecteurs communs de la relance économique et de la transition vers un modèle de développement post-Covid, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 19 août.

L’Institut vient de rendre public un document de travail complémentaire au mémorandum «100 propositions pour un modèle de développement national, durable, juste, inclusif et innovant», publié en juillet 2019. Le rapport établi suggère un cheminement possible vers la définition d’un modèle inclusif orienté: relance, reconfiguration et reconstruction. «La Covid-19, la double crise sanitaire et socio-économique qui en découle, mais aussi les conséquences d’une économie mondiale en grave récession, ont imposé une reconfiguration et une réadaptation des priorités nationales, tant cette pandémie aura mis en lumière un certain nombre d’urgences. Parmi elles, la nécessité d’insérer les indispensables stratégies de relance multisectorielles au sein de la dynamique de construction d’un modèle de développement national, confronté désormais à de profondes mutations globales», peut-on lire dans une note introductive signée Brahim Fassi Fihri, président fondateur de l’Institut Amadeus. Et d’ajouter que «la refonte de notre modèle de développement devra, dorénavant, se conjuguer avec l’exigence de la relance de l’économie nationale et avec l’adaptation aux bouleversements internationaux».

En effet, la crise sanitaire actuelle a engendré des répercussions multiformes ayant entraîné un changement profond des paradigmes de la scène internationale. Touché par la pandémie, le Maroc se voit face à de nouveaux défis. L’enjeu principal est d’aboutir à une relance économique ambitieuse répondant aux mutations structurelles aussi bien sur le plan national qu’international. «Si la pandémie Covid-19 exige une réaction plus rapide, davantage de volontarisme, mais surtout un ajustement aux nouvelles mutations internationales profondes, elle n’a en rien changé le diagnostic qui impose la refonte de notre modèle national de développement. Elle a, plutôt, mis davantage en lumière certaines vulnérabilités que nous pouvons qualifier de systémiques et l’obligation d’y remédier au plus vite, dans un contexte global d’évolution et de transformation», souligne à ce propos Brahim Fassi Fihri. L’institut Amadeus émet, dans ce sens, une centaine de recommandations supplémentaires réparties sur les cinq principes précités.