Kiosque360. Le groupe CDG travaille sur un ambitieux projet visant à fournir des solutions agricoles clés en main pour le Maroc et l’Afrique. Cet article est une revue de presse tirée du journal Aujourd’hui Le Maroc.

La CDG mène un projet ambitieux pour trouver des solutions agricoles clés en main pour le Maroc et l’Afrique, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 5 octobre. Le quotidien rapporte d’ailleurs que ledit projet vient de recevoir le feu vert des autorités compétentes.

«Dans le détail, Fipar-Holding, une filiale de la CDG avait demandé une autorisation pour prendre une participation dans le capital de la société CMGP Group. Ce processus se fera par l’acquisition de Fipar-Holding de 14,81% du capital de CMGP. Le montant total de l’opération est estimé à 400 millions de dirhams», note Aujourd’hui Le Maroc.

Concernant le projet, il faut noter qu’il s’inscrit dans le cadre de l’appui au développement du secteur agricole au Maroc, ainsi que de la mise en œuvre du plan «Al Jayl Al Akhdar 2020-2030», qui ambitionne de doubler l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans le secteur agricole.

Le quotidien va plus loin en expliquant que Fipar-Holding entend réaliser un investissement stratégique à moyen et long termes dans cette entreprise leader dans le secteur de l’irrigation et des intrants agricoles, dans le but de développer l’utilisation des produits de fertilisation, ainsi que les produits phytosanitaires au Maroc et en Afrique, contribuant ainsi à l’amélioration des récoltes et de la valeur ajoutée agricole.

«Ce projet permet à Fipar-Holding d’intégrer le tour de table de CMGP Group, un acteur leader au Maroc dans l’irrigation, l’agrofourniture, l’énergie solaire et l’infrastructure de l’eau. Fipar-Holding détiendra ainsi une participation minoritaire de 14,8% dans le capital de CMGP Group, aux côtés de son fondateur Youssef Moamah, de Development Partners International (DPI) et de AfricInvest», poursuit la même source.

Grâce à cet investissement, Fipar Holding entend accompagner le développement du secteur agricole au Maroc, et notamment la mise en œuvre du Plan «Génération Green 2020-2030» qui aspire à doubler l’efficacité hydrique de l’agriculture marocaine et le développement de l’usage des fertilisants et produits phytosanitaires, contribuant à l’amélioration des rendements agricoles et à la croissance de la valeur ajoutée agricole dans l’économie marocaine.

«Nous sommes ravis d’investir dans une société qui a un impact considérable sur le développement économique en aidant à améliorer les rendements agricoles, à augmenter les revenus ruraux et à lutter contre la pénurie d’eau. En nous associant à Youssef Moamah, DPI et AfricInvest, nous continuerons à développer CMGP Group en nous appuyant sur ses succès enregistrés ces dernières années», souligne Khalid Ziane, directeur général de Fipar-Holding, cité par le journal.