L’African Youth Climate Hub (AYCH), une plateforme de la jeunesse africaine pour le climat, annonce le lancement d’un appel à candidatures pour un programme d’incubation de start-up en faveur du climat et la promotion du développement durable.

AYCH est une initiative lancée en septembre 2019 à New York par la princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour l’environnement, à l’occasion du Sommet de l’action pour le climat, présidé par le secrétaire général des Nations Unies.



Hébergé au Centre international Hassan II de formation à l’environnement, bras académique de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, l’African Youth Climate Hub met les jeunes en réseau sur une plateforme numérique et accompagne leurs initiatives.

Pour développer l’esprit d’entreprise et aider à l’émergence de cette nouvelle génération, un programme d’incubation est mis en place par l’Université Mohammed VI Polytechnique, souligne AYCH dans un communiqué.

Le programme d’incubation veut favoriser le développement d’entreprises vertes porteuses de solutions innovantes en Afrique pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir le développement durable.

Le programme d’incubation est porté conjointement par l’Université Mohammed VI Polytechnique et le Centre international Hassan II pour la formation à l’environnement. Il proposera aux start-ups un programme personnalisé de six mois pendant lesquels elles bénéficieront d’un soutien pratique et adapté, d’ateliers pour les munir d’outils pour la mise en œuvre de leurs projets et les aider à transformer leurs idées en prototypes technologiques opérationnelles.

Un programme de formation permettra aux jeunes entrepreneurs d’assimiler entre autres des éléments du droit, de stratégie, de marketing et communication, de psychologie, de différentes technologies et des connaissances à propos des changements climatiques, nécessaires à leur réussite.

Pour cette première édition, AYCH permettra l'incubation de 10 projets portés par de jeunes Africains.

Pour postuler, les jeunes sont invités à se connecter sur youthclimatehub.org, à télécharger l’offre d’incubation, à créer leur compte et à soumettre leur projet en remplissant le formulaire en ligne.