Des dizaines de jeunes volontaires se sont engagés pour nettoyer la plage de Salé ainsi que les berges du Bouregreg, dans le cadre d'une série activités organisées hier, dimanche 18 octobre 2020, par une importante association caritative. Reportage.

"Malgré la crise de la pandémie, la préservation de l'environnement reste une des priorités de l'action de notre association", a affirmé, dans une déclaration pour Le360, Saïd Nejjar, le gouverneur du District 9010 (qui comprend le Maroc, l'Algérie et la Tunisie), qui relève du Rotary club, une association qui rassemble plus de 36.000 clubs présents dans plus de 200 pays et régions du monde.

Saïd Nejjar et un autre militant de cette organisation caritative, Mohammed Taoufik Adyel, expert en environnement, ont présidé à trois principales activités organisées depuis le port de plaisance de Salé.

En plus d'une opération de ramassage des déchets, par une centaine de jeunes athlètes, l'association a procédé à la distribution des seaux de peinture aux barcassiers, dont les barques continuent, aujourd'hui encore, malgré la présence d'un tramway qui relie Rabat, la capitale, à Salé, à assurer le transport de personnes entre les deux rives du Bouregreg.

Lors de cette journée, les membres de cette association ont également distribué des masques sanitaires, ainsi qu'une grande quantité de gel hydroalcoolique.