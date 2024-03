Zahia Zahiri, actrice de «Baba Ali»: «La production audiovisuelle amazighe reste encore marginalisée»

À l’affiche de 4ème saison de la série «Baba Ali», Zahia Zahiri a exprimé sa joie de participer à cette nouvelle aventure. «Cette série a su captiver le cœur des téléspectateurs depuis ses débuts, et à les tenir en haleine durant quatre années. Je suis impatiente de voir comment le public réagira aux nouveaux épisodes», a-t-elle déclaré pour Le360.

L’actrice a également évoqué les merveilleuses opportunités que lui a offertes le scénario de «Baba Ali»: «Grâce à cette série, nous avons pu voyager à travers différentes régions et découvrir la diversité des paysages naturels de notre pays. Je suis profondément reconnaissante pour cette opportunité professionnelle enrichissante.»

Cependant, en dépit du succès indéniable de «Baba Ali» et l’attachement du public aux œuvres amazighes, Zahia Zahiri a pointé des difficultés persistantes auxquelles celles-ci sont confrontées sur le plan de la reconnaissance et du soutien institutionnel.

Lire aussi : Télé: Ahmed Ntama, scénariste et star de «Baba Ali», révèle les coulisses de la saison 4

«Il est crucial que les décideurs reconnaissent l’importance des séries en amazigh dans notre paysage audiovisuel. Ces productions reflètent la richesse culturelle et linguistique du Maroc, et méritent d’être soutenues et promues», a-t-elle exhorté.

Enfin, déplorant la tendance à limiter le travail des talents amazighs uniquement au mois de ramadan, notre interlocutrice a insisté sur la nécessité de les valoriser tout au long de l’année et leur offrir davantage d’opportunités.