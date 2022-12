Visite guidée aux alentours du Grand Théâtre de Rabat

Construit sur la vallée du Bouregreg, le Grand théâtre de Rabat a nécessité un investissement global de plus de 2,5 milliards de dirhams.

VidéoLe Grand Théâtre de Rabat est devenu un des sites culturels emblématiques de la capitale. Cet ouvrage, qui a nécessité un investissement global de plus de 2,5 milliards de dirhams, vient de se doter d’un immense parking en plein air, une des ultimes étapes avant la finalisation des travaux et l’ouverture de ce haut lieu des arts et du spectacle.

Le Grand Théâtre de Rabat a été conçu par la célèbre architecte Zaha Hadid, décédée en mars 2016. La planification du projet a commencé en 2010 et la construction a officiellement débuté en octobre 2014. Nouvel édifice qui apporte une touche singulière au patrimoine architectural de la capitale, le théâtre comprend, entre autres espaces, une grande salle d’une capacité de 1.822 places qui accueillera divers spectacles tels que le ballet, la musique traditionnelle ou moderne, l’opéra, des pièces de théâtre, ainsi que des conférences.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Fahd Rajil