A l’occasion de Expo 2020 Dubaï, reportée à cause de la pandémie de Covid-19, qui se déroulera du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022, le Maroc proposera une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, riche et inspirante.

Sous le thème «Héritages pour l'avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable», la participation du Maroc à Expo 2020 Dubaï est pensée pour inviter les visiteurs à (re)découvrir le Royaume, son histoire, son identité, ses talents, mais aussi ses réalisations tangibles dans divers domaines, souligne un communiqué du Pavillon Maroc.

A travers trois grandes thématiques, le Pavillon Maroc donnera à voir au monde l’engagement du Royaume pour le futur de la planète, la richesse d’un pays fort de ses talents, d’ici et d’ailleurs et la dynamique de progrès dans laquelle s’inscrit le Maroc.

Avec l’objectif de faire bénéficier le visiteur d’une expérience singulière, l’exposition permanente du Maroc au sein de son pavillon est pensée comme une promenade, avec des portes donnant sur 13 salles. Chacune d’entre elles constitue un espace original, jouant sur l’effet de surprise produit par les éléments présentés qui offrent autant d’occasions de (re)découvrir le Maroc et la forte continuité liant son passé, son présent et l’avenir qu’il se construit. Chaque porte qui s’ouvre donnera ainsi à voir et à vivre au visiteur une (nouvelle) facette du Maroc: de sa mobilité et sa dynamique de progrès, indique le même communiqué.

Le Maroc organisera également des événements scientifiques et économiques autour des thèmes principaux retenus par Expo 2020 Dubaï, à savoir le climat, le développement durable, la logistique, les infrastructures, l’accélération industrielle, la stratégie agricole, le tourisme, la finance et la coopération africaine.

Au-delà des 10 semaines thématiques développées par les organisateurs, le Maroc a entrepris de créer au sein de sa programmation une semaine dédiée au Royaume, qui se déroulera du 10 au 16 octobre 2021, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) pour présenter ses potentialités et mettre en avant son attractivité internationale en tant que hub mondial pour investir, ajoute la même source.

Cette semaine portera sur un programme d’évènements scientifiques et business qui permettra de mettre en lumière un Maroc moderne et connecté, et de valoriser les opportunités d’investissement du Royaume ainsi que sa dynamique de développement économique et humain, durable et inclusive pour les générations futures. A ce titre, une délégation d’opérateurs privés et publics marocains sera présente.

D’autres évènements seront également organisés et ce, en collaboration avec l'Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN), l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE) et ​​l'Agence pour le développement agricole (ADA), entre autres. Le Maroc prendra ainsi part à près de 90 événements en qualité d’organisateur, d’intervenant ou de participant, dans le cadre des différentes semaines thématiques, fait savoir le Pavillon Maroc.

En parallèle de la programmation économique et scientifique, le Pavillon Maroc proposera, au sein de son pavillon et dans les différents espaces de l'Expo 2020 Dubaï, une programmation artistique et culturelle d’une grande diversité.

Cette programmation vise à refléter la dynamique culturelle et économique marocaine, ainsi que la diversité de son patrimoine matériel et immatériel. Plusieurs temps forts rythmeront les 6 mois, avec comme point d’orgue le National Day, le 26 décembre 2021, date à laquelle le Maroc sera à l’honneur au sein d’Expo 2020 Dubaï.

Cette programmation culturelle et artistique s’exprimera sous plusieurs formes: temps forts musicaux, food & night music, cooking show, prestations musicales de 12 troupes folkloriques des 12 régions du Royaume, défilés de stylistes marocains jeunes et confirmés, ateliers kids master class, ateliers artisanaux pour enfants, célébration des 50 ans des Emirats arabes unies (Golden Jubilee), fresque participative, expositions, projection de film, entre autres.