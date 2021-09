© Copyright : khalil Essalak / Le360

La scène rap marocaine gagnerait, selon le producteur musical Hades, à être davantage professionnalisée. L’absence d’une réelle industrie musicale au Maroc impacte le marché. C’est ce qu’il confie sans mâcher ses mots dans cette interview face caméra pour le360.

Wassim Karaki, alias Hades, est un producteur musical. De mère marocaine et de père libanais, cet artiste a choisi de sortir de l’ombre, en préparation de nouveaux projets où il s’affichera sous un nouveau jour.

«Aujourdhui, je suis arrivé à un stade où je ne peux plus rester à l’écart, soldat de l’ombre, j’ai plusieurs projets qui seront révélés très prochainement et c’est pour cette raison que j’ai fait ce pas». Tout en restant discret sur la teneur de ses projets futurs, Hades laisse bien entendre qu’il ne se contentera plus de réaliser et de composer les sons des autres…

Hades est celui qui a produit plusieurs rappeurs de talent au Maroc. El Grande Toto en fait partie. D’autres, plus jeunes et qui viennent tout juste de démarrer leur carrière comme le cas de Hassan1, font aussi partie de son portefolio. Mais il refuse de trop en parler, par modestie, ou par peur que le jugement du grand public soit faussé.