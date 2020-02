© Copyright : DR

Zouhair Bahhaoui et Mouad El Hor ont abandonné leur projet de featuring. El Hor se retire du projet à la dernière minute à cause d'un engagement professionnel.

Le rappeur Mouad El Hor se retire du projet de featuring avec Zouhair Bahhaoui. Dans une publication sur son compte instagram, ce dernier a expliqué qu'El Hor souffre d'un manque de disponibilité et qu'il a décidé de ne plus faire partie de ce projet.

La chanson qui devait être interprétée en duo sortira le 14 février à l’occasion de la Saint-Valentin. "Plusieurs personnes m’ont posé des questions sur le retrait de Mouad El Hor. Pour mettre fin aux spéculations et aux fausses interprétations, j’explique que mon ami et confrère El Hor s’est désisté à cause de plusieurs engagements professionnels".