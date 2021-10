© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

La troisième édition du Festival de la poésie hassanie a débuté le vendredi 29 octobre dernier à Laâyoune, à l’initiative de la direction régionale de la Culture et du conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Cet évènement, organisé lors des festivités marquant la célébration du 46e anniversaire de la Marche verte, vise à impulser une nouvelle dynamique au mouvement culturel et artistique de la région et à mettre en valeur la culture et le patrimoine locaux.

Sous le thème générique de "la poésie hassanie au service de l’intégrité territoriale du Royaume", ce festival s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet culturel du modèle de développement de cette région en vue de redonner au poème bédouin-hassani la place qui lui revient sur la scène culturelle nationale, a déclaré à la MAP Lahcen Chorfi, directeur régional de la Culture.

Il s’agit notamment, a-t-il expliqué, de valoriser la création poétique hassani et à mettre en relief le rôle qu’elle joue au service des causes nationales, en particulier la question du Sahara marocain, et d’encourager les jeunes créateurs et de renforcer la communication entre les différentes générations afin qu’elles puissent contribuer à la préservation de ce patrimoine culturel précieux.

D’après Lahcen Chorfi, le festival de la poésie hassanie reflète, pour cette troisième édition, l’ouverture de la région Laâyoune Sakia El Hamra sur les régions Fès-Meknès et de l’Oriental, avec la participation de l’artiste de Malhoun Leila Lamrini, la troupe Labrahma du poème-bédouin et des poètes de l’Oriental.

L’édition de cette année est marquée par la tenue d’un concours de poésie hassanie pour les jeunes sur "la question du Sahara marocain et du développement", sous la supervision d’un jury composé de critiques littéraires, d'écrivains et de chercheurs dans le genre de la poésie hassani. Des prix seront attribués aux trois premiers gagnants.

Des professeurs, chercheurs et poètes de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra participent eux aussi aux débats sur la création poétique hassanie et animent des soirées poétiques et des colloques sur la poésie hassanie, avec la participation de troupes musicales du patrimoine hassani.

Les organisateurs assurent que toutes les activités du festival vont se dérouler dans le strict respect des précautions sanitaires contre le Covid 19.