Depuis quelques années, il fait partie des jeunes prodiges de la scène musicale marocaine, et ses sons font danser un public de plus en plus nombreux. Adelkrim Bouhjir, dit KOUZ1, est un rappeur compositeur rbati. Cumulant un succès fulgurant depuis 2018, il installe sa signature vocale dans les playlists des connaisseurs du rap. Entretien.

Celui qui a été révélé en 2018 avec l’excellent morceau 8PM ne cesse de franchir les étapes à une vitesse hallucinante. Considéré comme l’une des stars montantes de la scène locale, le rappeur KOUZ1 est aujourd’hui l’un des artistes les plus talentueux de la scène musicale marocaine.

Bercé par le rap depuis ses 11 ans, KOUZ1 (prononcer cousin) est né au mois d'avril de l'année 1996. Faisant partie des plus jeunes de son milieu, il a réussi à se faire un nom et une signature qui lui sont propres.

Né à Rabat, cette étoile montante s’est imprégnée du rap dès son entrée au collège. Entouré d’amis admirateurs du flow américain, il réussit à s’identifier rapidement à ce style musical. Il commence tout d’abord à compiler des phrases en écrivant des paroles, bribes d'une chanson, pour ensuite les enregistrer au studio, et les poster sur YouTube.

N’hésitant pas à relever le défi de devenir à son tour rappeur, il puise son inspiration dans l’univers des rappeurs compositeurs et producteurs américains Eminem et Lil Wayne, et du chanteur et producteur de RnB, Akon.

Avec une trap parfois mélancolique, et un flow percutant et surtout dansant, l’artiste âgé de 25 ans enchaîne les sons et les millions de vues sur YouTube, et s’impose rapidement comme l’un des plus jeunes prodiges du rap marocain.

Sa volonté de réaliser son rêve d’enfant nourrit sa passion pour la musique, et, en 2018, le talent du R'bati s’exprime dans un duo avec Maestro, également rappeur marocain, en lançant 8PM, un tube hors commun, qui retient l'attention de milliers de Marocains.

Si le titre 8PM constitue l’un de ses faits d’armes les plus appréciés parmi tous ses tubes, KOUZ1 est aussi capable d’envoyer du très lourd en solo. Le 3 mai 2019, KOUZ1 sort Trap Roumi qui lui fait valoir sa place d’artiste confirmé. Avec plus de 346.000 vues sur YouTube, il décide de lancer le deuxième volume de ce même titre Trap Roumi Vol.2, qui cumule à son tour 6 millions de vues sur le média social. Un premier record pour cette pépite naissante.

Son nouvel EP (extended play) intitulé Van Gogh, lancé le samedi 25 septembre 2021, sortira en complet le 8 octobre prochain, faisant de lui le rappeur les plus méticuleux de sa génération. Plus qu’un projet prometteur, cet EP composé de 5 morceaux, annonce d’une certaine manière l’arrivée d’une figure montante du rap Made in Morocco, grâce à des paroles tout aussi touchantes que mélodieuses.

Aujourd’hui artiste certifié, dépassant la barre des 315.000 abonnés sur Instagram, KOUZ1 s’impose déjà comme une valeur sûre de la scène marocaine, donnant de solides raisons aux connaisseurs du rap de tendre une oreille à sa discographie.