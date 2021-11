© Copyright : DR

Une vente aux enchères d’œuvres d’art, précédée d’une exposition intitulée «Moons Picking», sera organisée le 29 novembre 2021, à Rabat, au profit de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.

C’est à l’initiative du syndicat marocain des artistes peintres professionnels et de la maison Mazad & Art de Tanger, que se tiendra une vente aux enchères d’œuvres d’art le 29 novembre 2021, dont les bénéfices seront versés à l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif (BMAQ).

Plus de cent artistes peintres, parmi lesquels Mahi Binebine, Saâd Ben Cheffaj, Mohamed Melehi, ont répondu présents à l’appel de cette initiative qui incarne la conscience commune des élites marocaines aux valeurs des arts. Un projet porté par les artistes, en vue de consolider les valeurs de paix et de coexistence inhérentes à la ville sainte d’Al Qods, laquelle rassemble les adeptes des trois religions monothéistes.

L’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et le syndicat marocain des artistes peintres professionnels font appel ainsi appel à la générosité des institutions et des particuliers, désireux d’acquérir des œuvres données par les artistes à l’Agence, afin de soutenir ses actions de solidarité au sein de la ville sainte d’Al Qods.

Les revenus de cette vente aux enchères seront consacrés par l’Agence au soutien du secteur de la culture et des arts ainsi qu’aux financements des recherches et des publications, sans compter les donations des institutions marocaines et des particuliers qui constituent la principale source de financement de l’Agence.

En amont de cette vente aux enchères, l’Agence et ses partenaires offrent aux personnes intéressées et désireuses d’acquérir des tableaux, particuliers et/ou institutions, la possibilité de découvrir les œuvres d’art mises en vente, à l’occasion d’une exposition, intitulée «Moons Picking», qui sera organisée du 28 octobre au 28 novembre 2021, à Rabat.

Cette opération est régie par un protocole de coopération, signé le 9 juin 2021, entre l’Agence BMAQ, le syndicat et la maison Mazad & Art de Tanger, lequel stipule les droits et les obligations des parties, en vue d’assurer les meilleures conditions à sa réussite et atteindre les nobles objectifs attendus et ce, en conformité avec les normes applicables dans ce domaine.

L’implication du syndicat et de la maison Mazad & Art de Tanger dans le soutien de l’Agence BMAQ repose sur la forte conviction du rôle joué par cette institution dans la protection d’Al Qods et la préservation de son patrimoine humanitaire.

Les principes de paix et de tolérance sont ainsi au cœur de l’instauration de ponts d’amitié et de compréhension entre les habitants de la ville sainte, quelles que soient leurs convictions. La vision de l’Agence épouse de fait les Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, président du Comité Al Qods.

De cette vision royale découle en effet la sage volonté de répandre les vertus de paix et de tolérance, telles que concrétisées par «l’Appel d’Al Qods» signé par Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, commandeur des croyants, et Sa Sainteté François, à Rabat le 30 mars 2019. Une vision commune qui insiste notamment sur l’importance de la préservation du statut juridique de la ville sainte, tant dans son caractère religieux que civilisationnel.

Le syndicat marocain des artistes peintres professionnels salue à cet effet la création du centre culturel marocain Bayt Al Maghrib à Al Qods, symbole d’une consolidation importante de la présence marocaine dans la ville sainte porteuse des valeurs d’un Maroc ancestral.

Exposition «Moons Picking»

Du 28 octobre au 28 novembre 2021, de 10h à 16h.

Vente aux enchères

Le 29 novembre à 16 heures

A l’agence Bayt Mal Al Qods Acharif (BMAQ)

2, avenue Attine, lotissement 13 – Hay Riad – Rabat