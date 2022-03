© Copyright : DR

Les listes restreintes du Prix du livre Cheikh Zayed, dans les catégories «Littérature», «Jeune auteur» et «Littérature d'enfance et de jeunesse», dans sa seizième édition, comprennent respectivement, trois écrivains marocains, à savoir Saïd Benkrad, Mustapha Rajouan et Rajaa Mellah.

Le critique et universitaire Saïd Benkrad s'est qualifié pour son ouvrage «Ma confusion et mes pensées m'emportent: Biographie de la formation», édité par le Centre culturel du livre pour l'édition et la diffusion en 2021, tandis que l'écrivain Mustapha Rajouan s'est qualifié pour son ouvrage «L'être rhétorique: langage, raison et capacité dans le livre Al-Bayan wa Al-Tabeen», publié par Dar Kounouz Al-Maârifa en 2021.

Quant à l'écrivaine Rajaa Mellah, elle a été choisie pour son ouvrage «Mon rendez-vous avec la lumière», édité par la Maison d'auteur pour l'édition, l'impression et la diffusion en 2021.

La liste restreinte de la catégorie «Littérature» comprend trois ouvrages sélectionnés parmi 15 ouvrages qualifiés pour la longue liste, alors que celle de la catégorie «Jeune auteur» est constituée de trois ouvrages sélectionnés sur les 14 ouvrages de la longue liste.

S'agissant de la catégorie "Littérature d'enfance et de jeunesse", elle regroupe trois ouvrages choisis parmi 10 titres.

Outre le critique marocain, Saïd Benkrad, la liste restreinte de la catégorie «Littérature», comprend, selon un communiqué du Prix, le romancier égyptien Ezzat el Kamhawi et la poétesse et romancière émiratie Maisoon Saqer.

Quant à la catégorie «Jeune auteur», elle inclut le Tunisien Mohamed El-Maztouri et l'écrivaine saoudienne Manal Bint Salem Al-Qathami.

La liste restreinte de la catégorie «Littérature d'enfance et de jeunesse» comprend les écrivains syriens Bayan Al-Safadi et Maria Daâdouch.

Le communiqué indique que la catégorie «Jeune auteur» a vu le plus grand nombre de participations au prix cette année avec 881 ouvrages, tandis que la catégorie «Littérature» a reçu 852 titres et celle de la «Littérature d'enfance et de jeunesse» a reçu 236 participations, ajoutant que les listes restreintes des autres catégories seront annoncées dans les prochaines semaines.