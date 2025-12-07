Société

L’AMMPS met en garde urgemment contre des capteurs de glycémie défectueux

Revue de presseL’Agence marocaine du médicament et des produits de santé lance un avertissement formel concernant l’utilisation de capteurs de glycémie spécifiques, non homologués dans le Royaume. Ces derniers présentent un défaut technique susceptible d’induire en erreur les patients diabétiques et de mettre gravement en péril leur santé. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 07/12/2025 à 20h27

L’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) a émis une mise en garde officielle et pressante à l’adresse de l’ensemble des citoyens, et plus particulièrement des personnes diabétiques, concernant les risques liés à l’utilisation de certains lecteurs continus de glucose. «Il s’agit notamment des capteurs FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus», rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi 8 décembre.

L’AMMPS rappelle que ces dispositifs ne bénéficient d’aucune autorisation de mise sur le marché au Maroc et que leur commercialisation y est par conséquent interdite. Toutefois, elle constate avec inquiétude qu’ils circulent illégalement via des canaux de vente en ligne et sur les réseaux sociaux, exposant ainsi les patients à un péril significatif.

Ce signalement fait suite à l’annonce par le fabricant lui-même du retrait international de plusieurs lots de ces produits. La société a en effet identifié un défaut technique potentiel pouvant fausser les mesures de glycémie. Une telle inexactitude est lourde de conséquences: elle pourrait conduire un patient à adapter son traitement sur la base de données erronées, avec, pour risque, des décisions thérapeutiques inadaptées. Dans le cas du diabète, où la gestion précise de la glycémie est vitale, une mauvaise interprétation peut entraîner des complications sévères, telles qu’un coma hypoglycémique ou hyperglycémique, pouvant aller jusqu’au décès.

«Face à cette situation, l’AMMPS exhorte les utilisateurs de lecteurs continus de glucose à la plus grande prudence», note Al Ahdath Al Maghribia. L’Agence les invite instamment à vérifier le type d’appareil en leur possession et à s’abstenir totalement d’utiliser les modèles incriminés. Elle souligne que la sécurité thérapeutique repose sur l’emploi d’instruments de contrôle fiables et réglementaires, seuls garants d’une prise en charge adaptée à l’état de santé réel du patient.

