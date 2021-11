© Copyright : DR

Les écrivains marocains Mohamed Noureddine Afaya, Mohamed Dahi et Zhor Karam se sont qualifiés pour la 16e édition du prix du Livre Cheikh Zayed 2021-2022, dans les catégories "Développement et construction de l'Etat" et "Arts et études critiques".

Trois Marocains vont concourir pour le prix du Livre Cheikh Zayed 2021-2022, dans deux catégories différentes. L'écrivain Mohamed Noureddine Afaya s'est qualifié dans la catégorie "Développement et construction de l'Etat" pour son livre La Renaissance suspendue, publié en 2020 par le Centre culturel du livre, de l'édition et de la diffusion.

De leur côté, les écrivains Mohamed Dahi et Zhor Karam se sont qualifiés dans la catégorie "Arts et études critiques" pour leurs œuvres respectives Le narrateur et l'âme sœur, de l’interprétation à la simulation et Récit littéraire, de l'expérimental au relationnel.

Un total de 290 candidatures ont été reçues dans la catégorie "Développement et construction de l'Etat", soit une hausse de 11 % par rapport à l'année dernière, durant laquelle le nombre s'élevait à 262 participants, indiquent les organisateurs sur leur site Internet.

Il est également précisé que le nombre de candidats dans la catégorie "Arts et études critiques" a atteint 273, soit une hausse de 37 % par rapport à l'année dernière (199).

La liste de la catégorie "Développement et construction de l'Etat" comprend sept titres de six pays arabes, à savoir le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, la Syrie, l'Irak et l'Arabie saoudite, tandis que celle de la catégorie "Arts et études critiques" compte onze titres de sept pays: le Maroc, l’Egypte, la Syrie, la Tunisie, l’Arabie saoudite, l’Algérie et les Emirats arabes unis.

Le prix du Livre Cheikh Zayed récompense les œuvres d’auteurs et de penseurs dans les domaines de la littérature, des arts et des sciences humaines en arabe et dans d'autres langues. Il rend également hommage aux auteurs de livres sur la culture et la civilisation arabes en anglais, français, allemand, italien, espagnol et russe.