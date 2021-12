La Ouarzazate Film Commission participe, les 7 et 8 décembre 2021, au Focus London.

La Ouarzazate Film Commission, structure visant à développer l’industrie cinématographique à travers la mise en place d’une plate-forme incitant à la multiplication des tournages, nationaux ou internationaux, prend part au Focus London.

La Ouarzazate Film Commission participe, les 7 et 8 décembre 2021, au Focus London. Un rendez-vous annuel qui propose aux professionnels de l’industrie cinématographique de se connecter et de partager leur expertise à travers des opportunités de networking et des stands d'exposition.

Contactée par Le360, Khadija Alami, productrice de renom qui assure la coordination des films américains tournés au Maroc, et qui représente le Royaume à cet évènement, a souligné que Focus est "considéré comme étant le plus important salon de lieux de tournage au monde". Elle a aussi précisé que "cette édition connaît la participation de plusieurs pays, que ce soit ceux qui produisent le plus de film ou ceux qui accueillent les tournages des productions cinématographiques".

"Le stand marocain, décoré par Hassan Hajjaj, créateur, designer et photographe, sera l'occasion pour promouvoir Ouarzazate, le Hollywood de l’Afrique, ainsi que le Maroc, auprès des producteurs cinématographiques et audiovisuels internationaux, comme étant un lieu de tournage fascinant et majestueux, afin de renforcer son attractivité pour accueillir davantage de productions étrangères au Maroc", a expliqué cette productrice de cinéma.

"Il s’agit d’une très bonne opportunité pour le Maroc. Beaucoup de professionnels opérant dans cette industrie ont montré leur intérêt, ce matin, pour le Royaume. Et ce, grâce à ses différents atouts, notamment la diversité de ses paysages et la luminosité exceptionnelle qui magnifie les couleurs", a conclu Khadija Alami.

Le Maroc accueille le tournage de films étrangers depuis 1919. De fait, ces productions ont non seulement joué un rôle indéniable dans la promotion de la destination Maroc à l’international, mais elles ont également contribué à l’activité locale notamment dans les secteurs du cinéma, de l’hôtellerie, de la restauration, de la location de voitures, de l’artisanat et de l’aérien.