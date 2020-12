© Copyright : DR

Le centre cinématographique a signé, hier jeudi 3 décembre, le deuxième plus gros contrat de tournage de film étranger au Maroc. Le360 a pu en savoir plus. Révélations.

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a décroché un contrat de tournage d’un film américain de 200 millions de dirhams. Il s’agit d’un montant record indéit depuis le tournage de Homeland qui a nécessité un investissement de 280 millions de dirhams. Le360 a cherché à en savoir un peu plus sur ce long-métrage américain dont le tournage est prévu entre avril et juillet 2021.

Il s’agit, selon les sources de Le360, du film The Alchimist réalisé par Kevin Scott Frakes et adapté du roman éponyme du brésilien Paulo Coelho, best-seller durant de longues années. Kevin Frakes est bien celui qui a réalisé "Lessons in Love" et "American Ultra".

Le mystère est par ailleurs maintenu autour du casting même si le célèbre acteur américain Tom Cruise est pressenti dans l’un des rôles principaux, d’après les indiscrétions que Le360 a pu recueillir.

Les équipes de repérage s’étaient déjà déplacées dans un premier temps au Maroc, en septembre. Une autre équipe technique est en ce moment même à Marrakech dans les bureaux de «Zac Production» qui assure la production exécutive aux côtés de la boîte de production américaine «The Alchimist», créée spécialement pour ce projet.

Le tournage, étalé sur une durée de trois mois, devrait avoir lieu dans quatre principales localités qui sont Erfoud, Essaouira, Marrakech et Fès.

C’est ce que nous confirme d’ailleurs le patron de «Zak Production», Zakaria Alaoui. «Nous avons sillonné tout le Maroc, mais l’équipe de production a finalement opté pour ces quatre lieux et c’est donc la liste définitive», affirme notre interlocuteur.

Alaoui précise que la production a franchi l’étape préliminaire et qui est purement d’ordre administratif avec ses diverses démarches. Le «line producer» promet plus de révélations sur le casting complet qui regroupera également des acteurs marocains.