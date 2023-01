© Copyright : DR

À 86 ans, Ridley Scott s'apprête à faire son come-back à Ouarzazate pour le tournage de Gladiator 2. Contrairement à ce qu'affirme la boîte de production exécutive Dunes Films, les studios CLA confirment à Le360 que la préparation a bel et bien commencé.

Du nouveau concernant le tournage du péplum Gladiator 2 à Ouarzazate. Selon une source des Studios CLA, des équipes de la production représentant le géant Paramount sont sur place depuis lundi 9 janvier et le travail de préparation a déjà commencé.

Si les producteurs exécutifs, les Marocains de Dunes Films n’ont toujours pas confirmé l’aboutissement des négociations avec Paramount, les studios –qui louent une centaine de bureaux et une vingtaine de workshops pour une durée totale de 7 mois comprenant 5 mois de préparation et deux mois de tournage effectif, prévu en mai 2023– affirment qu’ils possèdent l’accord écrit de Paramount.

La même source auprès des Studios CLA préfère garder confidentiel le montant de la location mais affirme qu’une remise de 75% a été offerte aux producteurs américains dans l’objectif d’inciter les investisseurs étrangers à tourner au Maroc. «Nous ne sommes qu’un maillon de la chaîne. Durant ce tournage, d’autres montants seront investis dans d’autres espaces, comme la Kasbah Ait Ben Haddou, les hôtels de la ville, etc.», ajoute notre interlocuteur.

Notre source rappelle que les studios ne sont pas rentables. «On perd de l’argent et tous les deux ans, nous sommes obligés de recapitaliser…», insiste-t-elle.

Gladiator 2, la suite du film aux multiples oscars Gladiator sorti en 2000, est un projet sur lequel Ridley Scott mise beaucoup. Le budget de la suite de Gladiator a doublé, avec 250 millions de dollars pour Gladiator 2 contre 103 millions de dollars pour le premier opus. A 86 ans, le cinéaste britannique compte bien pulvériser le box-office et décrocher le jackpot, après avoir engrangé 460 millions de dollars en 2000.

23 ans après l'épopée du général romain Maximus, Ridley Scott s’attaque à Gladiator 2 avec un scénario qui a nécessité 5 ans d’écriture et qui est tout comme le premier écrit «pour Ouarzazate» selon une source de Le360. Ce qui signifie que le tournage ne peut pas être délocalisé ailleurs. On sait déjà que cette fois-ci, Gladiator 2 sera focalisé sur le personnage de Lucius, qui sera interprété aux dernières nouvelles par l’acteur irlandais Paul Mescal. Ce dernier est connu pour avoir interprété Connell Waldron dans la série Normal People. Sa performance lui avait d’ailleurs valu un BAFTA et une nomination aux prestigieux Emmy Awards.