Après deux années de suspension, le Printemps du livre et des arts de Tanger est revenu pour une 24e édition du 19 au 21 mai 2022, au Palais Moulay Hafid, sous le thème «Littérature et musique», pour le grand bonheur du public tangérois et des visiteurs de la ville.

Après deux années d'absence causées par la pandémie de Covid-19, le Printemps du livre et des arts de Tanger a fait son retour au Palais des Institutions Italiennes, plus célèbre sous le nom de palais Moulay Hafid. Ce salon, initié par l’Institut français de Tanger en partenariat avec l’Association Tanger région action culturelle (ATRAC), constitue un véritable lieu de rencontres, d'échanges et de découvertes.

Les adeptes du salon ont eu, lors de cette 24e édition, l’occasion d’assister à de nombreuses rencontres littéraires et artistiques, débats philosophiques, en plus d’une programmation musicale riche et inédite.

«C’est un véritable plaisir de pouvoir réorganiser ce salon qui réunit livres, musique et arts après deux ans de fermeture. Cette année, nous avons choisi la thématique de la musique et la littérature pour mettre l'accent sur la relation entre ces deux arts qui se nourrissent mutuellement. Nous avons ainsi le plaisir d’accueillir des artistes, des musiciens et de grands écrivains à Tanger pour cette 24e édition», souligne dans une déclaration pour Le360, Clélia Chevrier Kolacko, directrice générale de l’Institut français du Maroc.

Parmi les invités de ce salon figuraient notammeent l’écrivain et poète français Philippe Beck, l’écrivain et journaliste marocain Driss Ksikes, l’écrivain français Gilles Leroy, l’entrepreneur culturel marocain Brahim El Mazned, l’auteur-compositeur-interprète français Cali et l’écrivaine et traductologue française Rita Stirn.