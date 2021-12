La 7e édition du Salon du livre et de l’enfant a ouvert ses portes à Casablanca, jeudi 2 décembre 2021.

En attendant le Salon international de l’édition et du livre de Casablanca (SIEL) qui devrait se tenir exceptionnellement à Rabat en 2022, la ville de Casablanca abrite actuellement une grand-messe du livre ciblant les jeunes enfants.

Il s’agit du Salon du livre et de l’enfant qui en est déjà à sa septième édition. Cet évènement inauguré jeudi 2 décembre 2021 et qui se poursuit jusqu’au 7 décembre est organisé par la direction régionale de la culture de Casablanca-Settat en partenariat avec le conseil de la ville de Casablanca et l’Union professionnelle des éditeurs.

Ce salon, qui se tient depuis quatre ans au sein de la délégation située au sein du parc de l’Hermitage de Casablanca, réunit cette année une vingtaine d’éditeurs dont cinq des plus connus sont spécialistes dans le livre jeunesse.

C’est ce qu'a précisé Abdelkader Retnani, président de l’Union professionnelle des éditeurs dans une déclaration face caméra pour Le360.

De son côté, Hafida Khouyi, la directrice régionale de la culture a spécifié que depuis le lancement de ce salon jusqu’en 2021, il y a eu une évolution dans l’intérêt des parents et des enfants envers les livres jeunesse. «Nous avons remarqué que l’intérêt est grandissant surtout concernant la tranche d’âge entre 5 et 12 ans».

Hafida Khouyi a précisé que malgré la pandémie de Covid-19, les responsables de la délégation du ministère de la Culture à Casablanca ont tenu à organiser ce salon pour justement continuer à sensibiliser à la lecture en organisant également des ateliers adressés aux jeunes lecteurs potentiels. Des Ateliers animés par la comédienne Samia Akariou.