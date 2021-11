Le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) 2022 aura lieu à Rabat

A l'intérieur d'un stand, lors de l'édition 2019 du SIEL de Casablanca.

© Copyright : DR

Le Salon international de l’édition et du Livre (SIEL) aura lieu à Rabat en 2022. C’est ce qu’a affirmé Mehdi Bensaïd, ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication lors de la présentation du budget sectoriel devant la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication ce jeudi 4 novembre 2021 au Parlement.

La crise sanitaire a été évoquée comme raison principale à la délocalisation du SIEL à Rabat. Le Parc des expositions à la Foire internationale de Casablanca, qui abrite le SIEL depuis 26 ans, accueille toujours l’hôpital de campagne pour traiter les patients atteints du Covid-19 et ne sera donc pas opérationnel pour accueillir le SIEL 2022. Vidéo. Best-of. Le CNDH au SIEL: le bilan en images «Exceptionnellement, cette année et à cause du Covid-19, le Salon international de l’édition et du livre se tiendra à Rabat, sacrée capitale de la Culture», a souligne le ministre du PAM. En tout, 12 millions de dirhams seront consacrés cette année au financement du SIEL 2022 prévu en février. Mais Mehdi Bensaïd dit qu’il compte faire appel à des entreprises privées pour compléter le budget, sachant que pour cette édition 2022, il faudra construire des chapiteaux en entier.

Par Qods Chabaa