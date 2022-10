© Copyright : DR

L'influenceuse Asmae Amrrani joue son propre rôle dans la vraie vie dans «Story» de Jerôme Cohen Olivar. Le film, tourné entièrement à partir d'un simple iPhone, et autofinancé, sortira en salles dès le 2 novembre prochain.

Jerôme Cohen Olivar renoue avec ses anciennes amours: les films d’horreur. Après Kandisha, L’Orchestre de minuit, voilà que ce réalisateur marocain, qui a vécu et débuté sa carrière aux Etats-Unis, sort un nouveau film.

Projeté dans les salles de cinéma du Maroc à partir du 2 novembre prochain, le film s’attaque aux réseaux sociaux. Story, c’est l’histoire d’une influenceuse qui joue son propre rôle dans la vraie vie, Asmae Amrani. L'influenceuse avait, il est utile de le noter, effectué une brève apparition dans L’Orchestre de minuit.

«C’est quelqu’un que j’estime beaucoup, je l’ai toujours apprécié. Et lorsque j’ai pensé faire ce film, j’ai immédiatement pensé à elle», explique le réalisateur, interrogé par Le360.

«Je lui ai "pitché" l’idée, et c’est après que j’ai écrit le scénario», explique le réalisateur.

Le film tourne donc autour du personnage d’Asmae Amrani, par ailleurs célèbre influenceuse, à laquelle tout semble sourire dans la vie, jusqu'au jour où elle reçoit un cadeau d’une mystérieuse fan, qui prétend n’avoir plus que quelques mois à vivre…

Qui est cette fan? Que veut-elle vraiment? Alors que la vie d'Asmaa est peu à peu bouleversée, des réponses se dévoilent et une terrifiante vérité est enfin révélée.

Jerôme Cohen Olivar a autofinancé ce film, entièrement tourné avec un Iphone. «Avec mes associés de l’entreprise de production Valkiris, nous avons tous mis la main à la poche. Nous n’avons même pas soumis ce film à l’avance sur recette de la commission du fonds d’aide au soutien cinématographique», témoigne-t-il.

L’autre actrice de ce long-métrage, Lina Sophia Benhamman, 14 ans, partage l’affiche avec Asmae Amrani.

«Notre ego a-t-il dépassé les limites du névrotique pour s'étendre plus vastement dans la stratosphère psychotique, avec Facebook, Instagram, Youtube? S'agit-il toujours de nous-même ou d’un reflet vaguement semblable à ce que nous sommes vraiment? Une espèce d'écho lointain de notre propre existence? Je n’ai pas la réponse, mais le temps ne joue pas en notre faveur, et c’est pour cela qu’une urgence s’est emparé de moi soudainement et que l'écriture de Story s’est faite de façon viscérale, à travers le personnage de cette influenceuse qui a vendu son âme au diable, sans savoir que le diable, ce n’est en fait que le reflet de sa propre image», écrit Jerôme Cohen Olivar, dans sa note d'intention.